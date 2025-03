Estado e Prefeitura de Belém firmam convênio para ampliar segurança no trânsito

O Governo do Pará, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), firmou convênio com a Prefeitura de Belém, via Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBEL), para implantação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, além de modernização semafórica e implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), com sistema de gestão de tráfego que utiliza inteligência artificial. Serão implantados mais de 300 semáforos na capital paraense.

"A parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Belém garante um importante investimento em equipamentos de semáforos, em 37 cruzamentos da cidade. Portanto, mais de 300 semáforos estarão sendo colocados nas ruas da capital para garantir que o trânsito esteja com melhor ordenamento, com maior fluidez e, claro, com respeito às regras de trânsito, com modernidade. Com isto, fazendo com que o fluxo do trânsito da capital possa ser melhor", destacou o governador Helder Barbalho.

Legado da COP

Os investimentos proporcionarão a Belém um sistema de gestão de tráfego de cidade inteligente, compatível com os maiores centros urbanos do mundo, e significativa eficiência na fluidez do trânsito e qualidade na mobilidade. É mais um amplo investimento que prepara Belém para a COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas).

Os investimentos buscam garantir um sistema de gestão de tráfego de cidade inteligente, compatível com os maiores centros urbanos do mundo (Foto: Marcelo Lelis / Agência Pará)

"Hoje estamos assinando termo de cooperação, o governo do Estado, através do Detran, com a Prefeitura de Belém, onde estaremos atendendo principalmente pessoas com deficiência visual e auditiva. Hoje é um marco para o governo e a inclusão. Essas entregas mostram o governo presente, o governo que emprega e, principalmente, mostra resultados pra população", explicou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Os semáforos ultramodernos, adaptados para pessoas com deficiência, vão garantir a acessibilidade plena na travessia de vias com segurança. "O governo do Estado tem sido um grande parceiro nessas causas importantes, e a Prefeitura de Belém precisa ter efetivamente o apoio do Estado. E nós vamos fazer também um convênio para construção de um centro com uso da inteligência artificial para garantir uma melhor mobilidade à população", enfatizou o prefeito Igor Normando.

Mais segurança

Durante o evento, também foi anunciada a sinalização semafórica vertical e horizontal para vias do município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. "Além dos semáforos, reforçamos a parceria que construímos a cada dia. E a gente não pode estar aqui em Benevides e não anunciar também investimento para o município. Benevides vai ganhar também segurança viária", anunciou a vice-governadora Hana Ghassan.