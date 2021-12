Prefeitura paraense sorteará R$1 mil para quem tomar 2ª dose da vacina anticovid

A partir desta quinta-feira (9), quem tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, estará participando de um sorteio de mil reais. Ao todo, serão cinco prêmios no mesmo valor. Essa é mais uma estratégia para incentivar a população a completar totalmente o esquema vacinal.

O sorteio se destinará a todos aqueles que receberam duas doses de qualquer imunizante em Benevides e seja residente no município. Não é necessário realizar inscrição, basta se dirigir a um dos pontos de vacinação para receber a 2ª dose da vacina. Quem está com a vacina atrasada, também pode participar do sorteio, contanto que receba o imunizante no território de Benevides.

Durante a vacinação, a pessoa informa o número de contato, dados pessoais e comprovante de residência. Vale lembrar que é preciso estar atento ao prazo de vacinação estabelecido pelo cartão de imunização ou de acordo com a antecipação programada, de acordo com o laboratório responsável pela fabricação.

Para isso, excepcionalmente hoje (9), o município estendeu o horário de vacinação até às 20 horas, em 15 pontos de vacinação. A partir de sexta-feira (10), a vacinação continua em cinco pontos fixos, de 8h às 13 horas. Até o momento, o município recebeu 115.044 doses e aplicou 84.119. Sendo 48.524 unidades em primeira dose, 33.011 unidades de segunda dose e 2.584 de dose reforço

A Prefeita de Benevides, Luziane Solon, diz que a medida foi tomada para melhorar os índices de vacinação no município. “Benevides sempre esteve entre os municípios com os maiores números de vacinados no Pará, mas muita gente ainda não tomou as duas doses. Avaliamos e resolvemos fazer o sorteio para incentivar que as pessoas tomem as doses, se protejam, e melhorem ainda mais nossos índices vacinais”, completa a chefe do Executivo Municipal.

Para receber a segunda dose, é necessário apresentar documento de identificação e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose. Caso tenha perdido, o documento expedido pelo aplicativo ConecteSUS também é válido. Para mais informações e regras do sorteio, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Benevides: Benevides.pa.gov.br

Regras do sorteio:



- Ser morador de Benevides

- Ter tomado a primeira dose em Benevides

- Ter recebido a segunda dose a partir do dia 09 de dezembro de 2021.

- Não ser servidor da Prefeitura de Benevides

- No momento do sorteio, será avaliado através do CAD-SUS se o participante reside no município.

- O sorteio acontecerá no dia 29 de dezembro de 2021 e será transmitido nas redes oficiais da Prefeitura de Benevides

Pontos de vacinação

- UBS Benfica

- CRAS MURININ

- UBS COHAB

- Igreja Quadrangular, no bairro Médice

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)