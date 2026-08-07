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Prefeitura de Belém inicia recadastramento de taxistas; saiba como fazer

A medida visa atualizar a base de dados municipal, reordenar pontos e subsidiar estudos técnicos para abertura de chamamento público de novas concessões

Saul Anjos

O recadastramento de todos os taxistas que atuam em Belém iniciou nesta sexta-feira (7/8). O processo vai até 30 de setembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), essa é uma das atribuições executivas do órgão municipal, responsável por planejar, organizar, regulamentar, fiscalizar e gerir o sistema de transporte local nos termos da Lei Municipal 8.537/2006.

O objetivo da ação é solucionar a necessidade da administração pública de diagnosticar o cenário real das concessões vigentes e efetuar a devida atualização cadastral dos trabalhadores. Além disso, o procedimento busca promover a reordenação dos pontos de táxi distribuídos pelo município, alinhando a gestão do serviço às conveniências administrativas e ao interesse público.

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Segundo o secretário da Segbel, Luciano de Oliveira, os dados levantados durante a convocação servirão como subsídio técnico fundamental para avaliar a viabilidade de abertura de um futuro chamamento público voltado à concessão de novas vagas no município.

“O recadastramento dos permissionários é um passo indispensável para organizarmos o sistema de transporte individual de passageiros com transparência e dados concretos. Precisamos conhecer com precisão a realidade do serviço em Belém para garantir um atendimento seguro à população, reordenar as vagas de forma eficiente nos bairros e planejar, com embasamento técnico, a necessidade de expansão do sistema através de novas concessões. Conclamamos todos os taxistas a realizarem a atualização dentro do prazo estipulado”, destacou o titular da Segbel, Luciano de Oliveira.

Para assegurar o suporte necessário aos profissionais ao longo do processo, a convocação ocorre em parceria com o Sindicato de Taxistas de Belém do Pará (Stabepa), entidade que estará disponível para prestar auxílio operacional e orientar os permissionários sobre eventuais dúvidas.

O formulário para preenchimento das informações estará acessível por meio deste link.

A Segbel ressalta que o não atendimento ao chamamento dentro do prazo fixado poderá acarretar as sanções administrativas e legais previstas na legislação em vigor.

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