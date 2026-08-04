Ponto cego impediu registro do desaparecimento de adolescente no Ver-o-Rio, diz Prefeitura

A Prefeitura de Belém informou que a área do Complexo Ver-o-Rio possui placas de advertência sobre o risco de afogamento e de proibição de banho, após o desaparecimento da adolescente Wyni Beatriz, de 17 anos, nas águas da baía do Guajará. Segundo a administração municipal, o ponto exato onde ocorreu o incidente não foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento por se tratar de uma área de ponto cego.

“A Segbel esclarece que a responsabilidade pelo isolamento da área operacional utilizada pelas equipes de resgate cabe ao órgão responsável pela condução das buscas, que continuam, conduzidas pelo Corpo de Bombeiros”, informou a prefeitura em nota. O município acrescentou que a Vigilância da área já possuía sinalização alertando para os riscos de afogamento e proibindo o banho no local.

As buscas pela adolescente devem continuar nesta quarta-feira (5). Wyni Beatriz desapareceu na tarde de segunda-feira (3), depois de entrar nas águas da baía do Guajará, no Complexo Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal. As equipes especializadas de mergulho e salvamento do Corpo de Bombeiros realizaram buscas durante toda a terça-feira (4), mas, até o momento, a jovem não foi localizada.

De acordo com testemunhas, a adolescente estava acompanhada de outros três jovens, sendo apenas um maior de idade. O grupo teria consumido bebidas alcoólicas antes de entrar na água e participado de um desafio para pular de uma plataforma do Ver-o-Rio. Segundo os relatos, Wyni entrou no rio ao lado de outro adolescente e, na terceira vez em que pulou, não retornou mais à superfície.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do desaparecimento. Dois adolescentes que estavam com a vítima e uma testemunha já foram ouvidos. A Polícia Científica informou que os adolescentes foram submetidos a exames toxicológicos e de drogas de abuso, cujos laudos serão encaminhados à investigação assim que forem concluídos.