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Prefeitura de Belém falta a reunião do MPF sobre o PSM e atribui ausência a alagamentos na cidade

Gestão alegou dificuldade de deslocamento por conta da chuva

O Liberal
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Prefeitura de Belém falta a reunião do MPF sobre o PSM e atribui ausência a alagamentos na cidade. (Reprodução/ redes sociais)

Representantes da Prefeitura de Belém não compareceram à reunião convocada pelo Ministério Público Federal (MPF) para discutir a situação do Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM), especialmente a ausência do serviço de neurocirurgia na unidade. O encontro estava marcado para esta sexta-feira (24) e reuniria órgãos de controle e fiscalização para tratar das denúncias e dos problemas estruturais no hospital.

De acordo com informações repassadas por participantes da reunião, a gestão municipal chegou a justificar a ausência, alegando que as fortes chuvas e alagamentos na cidade impossibilitaram o deslocamento dos representantes até o local.

Sem a presença da Prefeitura, o procurador responsável pela condução do encontro deu continuidade à reunião, colhendo informações apresentadas pela Defensoria Pública do Estado (DPE) e pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). Durante a reunião, foram detalhados os problemas identificados no hospital, como a ausência de neurocirurgião, considerada obrigatória devido à habilitação da unidade para esse tipo de atendimento, conforme normas do Ministério da Saúde.

Também foram reforçados os relatos sobre a gravidade da situação no PSM, com impactos diretos no atendimento de pacientes em estado crítico. As instituições presentes destacaram a urgência de medidas para restabelecer o serviço e garantir assistência adequada à população.

Ao final do encontro, o MPF reuniu as informações consideradas necessárias para subsidiar eventuais medidas e encaminhamentos. Uma nova reunião já está prevista e deve ocorrer no dia 28 de abril, quando se espera a participação da Prefeitura de Belém para apresentação de esclarecimentos e possíveis soluções para a crise no hospital.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), solicitando posicionamento sobre a ausência de representantes na reunião convocada pelo Ministério Público Federal para tratar da situação do Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

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