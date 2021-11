Prefeitura de Belém avalia possibilidade de realização das festividades de réveillon e carnaval

Em meio às incertezas sobre a realização de eventos festivos como réveillon e carnaval, por conta da pandemia de covid-19, a prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) anunciou, nesta quarta-feira (24), que está avaliando a possibilidade de realização das festividades.

De acordo com a prefeitura, uma reunião com as secretarias envolvidas está agendada, para que o assunto ainda seja discutido. "No entanto, até o momento, não há definição", informou o órgão.

Na quinta-feira (25), representantes de duas ligas carnavalescas da capital vão realizar o "Debate sobre o Regulamento, Diretrizes e o Futuro do Carnaval de Belém e Distritos", no auditório da Aldeia Amazônica - David Miguel, no bairro da Pedreira, para tratar do assunto.