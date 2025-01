Prefeitura de Belém anuncia nova chance em processo seletivo da Sesma

Os candidatos convocados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2024 da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) que não puderam entregar a documentação no prazo anterior, ou que apresentaram documentos incompletos ou ilegíveis, terão uma nova oportunidade para resolver as pendências na próxima segunda-feira (27).

Os convocados podem preencher o formulário eletrônico e anexar os documentos solicitados. Caso não consigam anexar toda a documentação de forma eletrônica, deverão entregá-la pessoalmente na Sesma, localizada na avenida Governador José Malcher, 2128, entre 8h30 e 16h30.

Além disso, é obrigatório retirar presencialmente a carta de abertura de conta bancária, necessária para o pagamento dos salários.

Dos 351 profissionais convocados para cargos como Médico, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Odontólogo e outros, 284 já concluíram o processo de entrega de documentos. A lista completa dos convocados está disponível no Diário Oficial do Município, publicado na última quarta-feira (22).

Após a etapa de entrega de documentos e abertura de contas, os contratos de trabalho serão assinados conforme o cronograma previsto no edital.

Cronograma de Assinatura de Contratos:

Segunda-feira (27/01) e terça-feira (28/01): Formalização dos contratos.

Local: Sesma (avenida Governador José Malcher, 2128).

Cargos: Enfermeiro, Enfermeiro PCD, Médico, Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem PCD

Local: Escola do SUS (avenida Generalíssimo Deodoro, 1).

Cargos: Odontólogo, Odontólogo PCD, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal PCD.