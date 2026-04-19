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Prefeitura de Belém amplia frota de ônibus para Mosqueiro neste feriado de Tiradentes

PMB informa que, excepcionalmente, neste domingo (19) e na terça-feira (21), a tarifa será totalmente gratuita para os usuários

O Liberal
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De acordo com a PMB, até terça-feira (21), frota para ilha recebeu reforço de mais 15 ônibus adicionais por dia (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

A Prefeitura de Belém divulgou que determinou o reforço da frota de ônibus que operam a linha Mosqueiro-São Brás, neste feriado prolongado de Tiradentes, desde o dia 17 até 21 de abril. A intenção é atender ao aumento no fluxo de passageiros rumo à Ilha.

Conforme a PMB, na sexta-feira (17), foram disponibilizados cinco veículos extras. De sábado (18) até à próxima terça-feira (21), o reforço será ampliado para 15 ônibus adicionais por dia. A operação envolveu dez empresas e quer garantir mais conforto, segurança e fluidez no transporte.

As viagens partem do terminal localizado na praça José Sidrim, na avenida Almirante Barroso, em São Brás, com destino a Mosqueiro. A Segbel determinou que todos os veículos utilizados no reforço sejam do tipo “Geladão”, garantindo maior conforto aos passageiros durante o trajeto.

A tarifa permanece a mesma praticada no transporte urbano de Belém, com valor de R$ 4,60 para a passagem inteira e R$ 2,30 para a meia, além das gratuidades previstas em lei. Excepcionalmente, no domingo (19) e na terça-feira (21), a tarifa será totalmente gratuita para os usuários. A medida busca melhorar o atendimento durante um dos períodos de maior movimentação para Mosqueiro.

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