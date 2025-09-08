Prefeitura anuncia medidas urgentes e se compromete em entregar Feira do Guamá antes da COP-30

A Prefeitura de Belém irá tomar uma série de medidas urgentes para concluir as obras inacabadas da Feira do Guamá, antes da realização da COP-30, previsa para novembro deste ano. De acordo com a prefeitura, a situação se arrasta há quase três anos com atrasos e um histórico de negligência estrutural da antiga gestão municipal.

A iniciativa também prevê antecipar parte dos serviços para antes do Círio de Nazaré, celebrado em outubro. O prefeito Igor Normando reuniu com representantes dos feirantes do Guamá nesta manhã de segunda-feira (08/09). Entre as ações emergenciais, o prefeito destacou o reforço da equipe de trabalho. “Vamos aumentar de 32 para 50 homens o contingente responsável pelas obras da feira”, declarou.

A mobilização busca acelerar a troca do telhado danificado, que já pegou fogo em virtude da estrutura em madeira, corrigir a instalação elétrica de alto risco e sanar os frequentes alagamentos causados por calhas entupidas e goteiras que atingem especialmente a Travessa Mucajás, provocando buracos e acúmulo de sujeira.

“São quase três anos de atraso. Usaram dinheiro e não acabaram. Quero resolver esse problema”, enfatizou o prefeito Igor Normando, lembrando o compromisso firmado num pacto pela cidade.

Normando também incentivou a criação de uma associação comercial do bairro, além de instituir uma comissão de fiscalização composta por três permissionários, junto com representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) e da empresa responsável pela execução das obras. O objetivo é garantir acompanhamento transparente e eficiente dos serviços.

Além da reforma, o plano inclui ações de limpeza e segurança para melhorar o entorno da feira rapidamente. “Vamos tentar entregar antes do Círio”, adiantou o prefeito diante da necessidade de dar resposta às demandas dos feirantes do Guamá.