Prefeitura alerta para chuvas fortes e maré alta em Belém nesta semana

A Prefeitura de Belém emitiu nesta segunda-feira (19) um alerta à população sobre a previsão de chuvas fortes ao longo desta semana, entre os dias 19 e 23 de maio. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstas pancadas de chuva todos os dias, com maior intensidade na tarde e noite de terça-feira (20), além de manhã, tarde e noite de quarta (21), quinta (22) e sexta-feira (23).

O cenário se agrava com a previsão de marés altas no mesmo período. De acordo com o Portal Tábua das Marés, os dias com maiores picos de maré ocorrem entre sexta-feira (23) e quinta-feira (29), com destaque para os dias 25, 26 e 27. A coincidência entre o horário das chuvas e as marés elevadas aumenta o risco de alagamentos em áreas vulneráveis da capital.

A prefeitura orienta que a população se previna, especialmente os moradores e comerciantes de regiões sujeitas a alagamentos. “Além da sombrinha antes de sair de casa, é importante redobrar a atenção nas áreas críticas”, alerta a administração municipal.

Ações para mitigar os impactos

Embora o período chuvoso historicamente cause transtornos como o transbordamento de canais e o alagamento de ruas, a situação tem apresentado melhora desde o início da atual gestão municipal. A Prefeitura de Belém já realizou diversas intervenções de microdrenagem, macrodrenagem, além da limpeza e desobstrução de canais, com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas.

Essas ações integram o projeto “Belém Limpa”, coordenado pela Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), que também tem intensificado a retirada de entulhos nas áreas próximas aos canais. Desde o início da gestão, mais de 130 mil toneladas de lixo já foram retiradas dessas áreas.

Ao todo, 50 dos 64 canais existentes na cidade já passaram por algum tipo de intervenção, o que corresponde a mais de 80% da malha hídrica urbana. A Sezel também atua no mapeamento de pontos críticos e na execução de serviços de limpeza, drenagem e desobstrução de galerias subterrâneas e caixas de drenagem.

No último domingo (18), a gestão municipal, em parceria com o Governo do Estado, entregou a obra de saneamento e urbanização do canal Cipriano Santos, no bairro da Terra Firme. A intervenção faz parte das obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba e representa mais um passo importante no combate aos alagamentos em Belém.

Confira a previsão do tempo em Belém (PA) | 19 a 23 de maio de 2025

Temperaturas estáveis | Chuvas e trovoadas isoladas todos os dias

Alta umidade | Ventos fracos predominantes de E-NE

🔹 Segunda-feira (19/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 98% (máx.) | 70% (mín.)

⛅ Manhã / Tarde / Noite : Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 🌬️ Vento: Fraco (SE-E a NE-N)

🔹 Terça-feira (20/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 98% (máx.) | 76% (mín.)

🌥️ Manhã : Nublado com chuva isolada

: Nublado com chuva isolada ⛈️ Tarde : Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 🌧️ Noite : Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

: Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas 🌬️ Vento: Calmo/Fraco (E-NE)

🔹 Quarta-feira (21/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 99% (máx.) | 75% (mín.)

⛈️ Dia todo : Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

: Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 🌬️ Vento: Fraco (E-NE)

🔹 Quinta-feira (22/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 98% (máx.) | 75% (mín.)

🌥️ Dia todo : Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 🌬️ Vento: Fraco (E-SE)

🔹 Sexta-feira (23/05)

🌡️ Mínima: 24°C | 🌡️ Máxima: 33°C

💧 Umidade: 97% (máx.) | 80% (mín.)

⛈️ Dia todo : Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas

: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas 🌬️ Vento: Fraco (E-NE)