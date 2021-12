Prédio na Campina é ocupado por membros de movimentos sociais

Um grande efetivo policial está a postos em frente a um prédio de três andares que está sendo ocupado por cerca de 80 famílias no bairro da Campina, em Belém. A principal reivindicação dos manifestantes é por moradia. O local escolhido para a ocupação é um prédio condenado pela Defesa Civil, que anteriormente foi a Seccional do Comércio e que foi inutilizado.

Os ocupantes são membros do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).

Segundo um agente do Bope, as forças policiais aguardam por uma um ordem judicial de despejo para que ocorra uma ofensiva policial. No local estão agentes da Rotam, Batalhão de Choque, Bope, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Acompanhe para mais informações.