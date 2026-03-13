Praça da República terá 'Caravana do consumidor' com atendimentos gratuitos em Belém
A programação ocorrerá no domingo e é aberta ao público e ocorrerá durante toda a manhã e início da tarde na Praça da República, no centro de Belém. Aproveite!
A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) realizará no próximo domingo (15), das 8h às 14h, a Caravana do Consumidor, em Belém. A ação ocorrerá na Praça da República, na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em alusão ao Dia Internacional do Consumidor.
Durante a programação, a população terá acesso a serviços gratuitos voltados à orientação jurídica, educação em direitos e atendimentos relacionados a demandas de consumo. A iniciativa reúne diferentes frentes de atendimento para ampliar o acesso da população a informações e serviços essenciais.
A ação, que possui a parceria de diversas organizações, como o Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica do Pará (Concepa), também vai disponibilizar encaminhamentos para emissão de documentos, orientações sobre programas sociais, atualização cadastral e mediação de conflitos ligados ao fornecimento de água e energia.
Caravana do Consumidor terá orientação jurídica e serviços gratuitos
Entre os serviços oferecidos na Caravana do Consumidor estão orientação jurídica, educação em direitos sobre planejamento financeiro e informações sobre a plataforma ProConsumidor. O público também poderá receber encaminhamento para emissão de 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito.
A programação inclui ainda orientações para ideias de negócios e formalização do cadastro de Microempreendedor Individual (MEI), além de atualização cadastral, informações de processos de contratos.
Veja os serviços disponíveis na Praça da República
- Orientação jurídica;
- Educação em direitos sobre planejamento financeiro;
- Orientações acerca da plataforma ProConsumidor;
- Encaminhamento para emissão de 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito;
- Ideias de negócios e formalização do cadastro de Microempreendedor Individual (MEI);
- Atualização cadastral, informações de processos de contratos e orientações sobre os programas da Unimed Belém;
- Aferição de sinais vitais, como pressão arterial, temperatura corporal e frequência cardíaca e respiratória;
- Atendimentos do programa E+ Comunidade, com cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), troca de lâmpadas e coleta de materiais recicláveis;
- Cadastro no programa Tarifa Social e negociação de débitos com a concessionária Águas do Pará;
- Mediação de conflitos em demandas relativas aos serviços de fornecimento de água e energia.
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