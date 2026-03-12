Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Porto Futuro recebe Feira do Empreendedorismo Inclusivo neste fim de semana, em Belém

Evento será neste sábado (14) e domingo (15), das 16h às 21h, com cerca de 15 expositoras e venda de produtos voltados para crianças no espectro autista

O Liberal
fonte

Feira do empreendedorismo inclusivo gera emprego e renda para pessoas atípicas (Foto: Divulgação)

O Porto Futuro, em Belém, receberá mais uma edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo neste sábado (14) e domingo (15). A programação, realizada pela Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), será das 16h às 21h nos dois dias. Cerca de 15 empreendedoras participarão da feira, comercializando artigos de decoração, artesanato, acessórios e brinquedos voltados para crianças no espectro do autismo, como squishes e fidget toys, que auxiliam na regulação sensorial.

A coordenadora da Cepa, Brenda Maradei, explica que a vida das pessoas no espectro do autismo e a jornada parental dos pais e mães de crianças neurodivergentes são repletas de desafios, sendo um deles a questão do trabalho formal. Por essa razão, a Cepa criou a Feira do Empreendedorismo Inclusivo, com o objetivo de ter um evento onde as pessoas pudessem vender seus produtos.

Para ela, essa também é uma alternativa ao emprego formal, “que muitas vezes fecha as portas para quem é diferente ou para aqueles que possuem as demandas de atenção e cuidado, um suporte constante”, pontua Brena. “Mais do que uma oportunidade de emprego e renda, a feira é uma possibilidade de crescimento pessoal e independência financeira”, completa a coordenadora, 

“Nossa meta é permitir que, cada vez mais, um número maior de empreendedoras possam dar visibilidade ao seu trabalho através da feira. Esperamos que, com este incentivo, pessoas no espectro do autismo e mães e pais atípicos consigam alavancar suas vendas e fortalecer seu trabalho, transformando sua criatividade e iniciativa empreendedora em negócios lucrativos”, ressalta Brenda Maradei.

A artesã Aila Lima, de 35 anos, que é atípica, hoje, vive exclusivamente da sua arte, comercializada em eventos como a Feira do Empreendedorismo Inclusivo. “Eu pinto quadros autorais em MDF, inspirados em causas e temáticas que me atravessam, como a defesa dos animais e do meio ambiente, a valorização da cultura amazônica e o enfrentamento de preconceitos, como racismo, machismo e homofobia. ⁠A Feira é uma grande oportunidade de renda, pois hoje eu vivo 100% da minha arte”, garante Aila.

Cadastro - Para dar oportunidade a outras mães empreendedoras, a Cepa abre cadastro para quem estiver interessado em participar das próximas edições da Feira do Empreendedorismo Inclusivo. Quem quiser expor seus produtos no evento deverá preencher um formulário pela internet

Serviço

FEIRA DO EMPREENDEDORISMO INCLUSIVO

Datas: sábado (14) e domingo (15)

Local: Porto Futuro – Belém

Horário: das 16h às 21h

O que será vendido: artigos de decoração, artesanato, acessórios e brinquedos voltados para crianças no espectro do autismo

