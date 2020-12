Portal da Amazônia tem movimento tranquilo nesta noite de Natal (25)

Alguns carros de passeio, crianças andando de patins ou de bicicletas e casais de namorado caminhando no calçadão, ainda que essa descrição possa indicar grande movimentação no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém, o cenário no local era de total tranquilidade por causa da dimensão do espaço.

Mesmo com pessoas aproveitando a noite desta sexta-feira de Natal (25), e quase todos sem usar a máscara obrigatória de prevenção à Covid-19, o clima no Portal da Amazônia era de calmaria. Não havia no portal controle na entrada de veículos, nem indicações para uso de máscaras e outra medida protetiva contra o novo coronavírus, contudo.

O militar da Marinha, Luis Silva estava com a esposa, Solange, e o filho João, de 8 anos, que, logo após a chuva, pediu aos pais para estrear na orla do Portal, a bicicleta ganha de Natal. “A gente sempre vem aos domingos, é para passear mesmo. Ele fica muito tempo em casa e então a gente acha que vir aqui é bom para ele”, contou Solange, enquanto a família tomava sorvete próximo de uma sorveteria na orla.

Luis, Solange e João não usavam máscaras. “Aqui é grande, tem muito vento, a gente não está usando a máscara por isso. Tenho preocupação sim (com o vírus), mas quando a gente vem aqui não uso, não”, admitiu Solange.

Por toda a orla se via pessoas buscando entretenimento. Alguns casais levaram cadeiras de casa e conversavam entre si. Outros adultos apenas caminhavam, alguns corriam e o movimento, de fato, maior era de crianças e adolescentes, em maior número, com alguns deles brincando sozinhos ou em grupos de bicicletas e de patins, principalmente.

“Estava esperando fatura perto de R$ 400, mas só deu mesmo, até agora, uns R$150, 00”. A fala do vendedor de água mineral e de coco, Carlos Augusto da Silva Brabo ilustra a baixa frequência do público no Portal. Ele vendia a água de 500 ml por três reais; o coco, a R$ 5. São valores padrões no local.

Para Carlos Brabo o motivo da pouca frequência no Portal da Amazônia já havia sido explicado pelos meteorologistas. “Os meteorologistas afirmaram que ia cair uma chuvarada em Belém, neste domingo, e ela veio, não foi mesmo? Aí, o pessoal ficou em casa, mas vamos ver se ainda melhora um pouco’’, arriscou o trabalhador sorrindo.