Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Belém chevron right

'Por Todas Elas' oferece serviços de saúde, lazer e cidadania a moradores de Icoaraci

Governo do Estado também entregou 50 benefícios do Programa CredCidadão a empreendedoras, fomentando a economia e a geração de renda

Agência Pará

A semana iniciou com atendimentos e serviços gratuitos oferecidos pelo Governo do Pará aos moradores de Icoaraci, distrito de Belém, por meio do Programa "Por Todas Elas". Nesta segunda-feira (18), a programação que levou saúde, lazer e cidadania, além de microcrédito,  teve sua importância reforçada pelo governador Helder Barbalho.

“O ‘Por todas Elas’ tem percorrido as cidades da Região Metropolitana de Belém e de todo o Estado para ofertar serviços, cuidar das mulheres e também das famílias. Pais, mães, filhos, filhas, o avô, a avó, todos podendo, aqui, receber cerca de 30 serviços ofertados pelo governo do Estado. Todos podem ser acolhidos pelo Programa. Festejo e parabenizo esse movimento, liderado pela vice-governadora Hana, que cuida das pessoas que mais precisam”, frisou Helder Barbalho.

Hana Ghassan, idealizadora e coordenadora do programa estadual voltado ao atendimento de mulheres, ressaltou a satisfação por ver o Estado levando, mais uma vez, serviços à população de Icoaraci. “Ficamos muito felizes em estar aqui em mais uma ação do 'Por Todas Elas'. Agradecemos a confiança de cada mulher que está aqui conosco. Este Programa foi criado para o atendimento das mulheres, e é bom estar aqui, escutando e podendo atender a essas demandas perto da casa das pessoas. É isso que queremos, um Governo próximo da população e que esteja ao lado de quem mais precisa”, assegurou a vice-governadora.

Atendimento especializado - Ao longo da manhã foram realizados mais de 30 serviços totalmente gratuitos, como emissão de documentos, atendimentos médico e odontológico, exames oftalmológicos e escolha de armação para a confecção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação e encaminhamentos para exames especializados.

Um dos destaques da programação foi a Carreta da Mulher, que agora conta com mais uma unidade para ampliar a rapidez e comodidade em atendimentos de saúde oferecidos ao público feminino. As unidades móveis são equipadas para exames e consultas especializadas, incluindo atendimento em mastologia e ultrassonografia — com laudo entregue na hora —, além de procedimentos para mama, tireoide, axila, abdome total, vias urinárias e transvaginal. Também são oferecidas mamografias e exame preventivo do câncer do colo do útero (PCCU).

A programação contou ainda com serviços de estética, atendimentos de saúde para animais, orientações da Defensoria Pública do Estado, sorteio de prêmios, apresentações culturais e atividades recreativas para crianças e adolescentes.

A moradora Ivonete Silva foi uma das beneficiadas por exames oftalmológicos e escolha da armação para novos óculos de grau. Segundo ela, a iniciativa do Estado “é uma oportunidade única. Fui muito bem atendida, e hoje saio daqui feliz porque sei que vou enxergar melhor, e isso faz diferença no meu dia a dia. Esse programa mostra que nós, mulheres, estamos sendo realmente valorizadas”.

A cabeleireira Eliane Vaz aproveitou a ação para cuidar de suas cadelas, Nikita e Fiona. “Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque muitas vezes a gente não tem condições de levar nossos bichinhos ao veterinário. Aqui elas receberam atenção e passaram pela consulta. É bom saber que o Programa também olha para nossos animais de estimação", disse Eliane.

Estímulo ao empreendedorismo - O "Por Todas Elas" também contou entregou benefícios do Programa CredCidadão, que oferece linhas de crédito para estimular a economia com o investimento em pequenos negócios. Foram entregues 50 benefícios, totalizando R$ 150 mil, para garantir que mulheres empreendedoras do distrito de Icoaraci possam…
[19:52, 18/08/2025] Andreia Espirito Santo* Roma News: Comissão da Câmara visita obras da COP30 em Belém e destaca legado do evento para a população
Deputados conheceram o Porto Futuro II, o Parque da Cidade, o Hangar e a Vila COP, e se reuniram com o governador Helder Barbalho

Uma comitiva da Câmara dos Deputados está em Belém para acompanhar de perto o andamento das principais obras da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada na capital paraense em novembro.

Nesta segunda-feira (18), os parlamentares visitaram o Porto Futuro II, o Parque da Cidade, o Hangar, o Espaço COP e a Vila COP, além de participarem de um almoço com o governador Helder Barbalho.

A agenda foi organizada pela deputada Elcione Barbalho (MDB/PA), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS). Também participaram os deputados Duda Salabert (PDT/MG), presidente da SUBCOP30; Iza Arruda (MDB/PE); e Bandeira de Mello (PSB/RJ).

Durante a visita, a deputada Elcione Barbalho ressaltou o caráter permanente dos investimentos. “O Parque da Cidade é um presente que vai ficar para a população paraense. Além de ser palco da COP30, será um espaço de lazer, cultura e esporte para as famílias, gerando empregos e fortalecendo o turismo local”, disse.

Para a deputada Duda Salabert, Belém reúne as condições necessárias para sediar o maior evento climático do planeta. “Participei das COPs em Dubai e Baku, e posso afirmar que Belém está mais do que pronta para sediar a COP30. Vimos que a cidade se estrutura de forma exemplar para receber o mundo”, destacou. Ela também lembrou ser autora do projeto de lei que pretende tornar Belém, simbolicamente, a capital do Brasil durante a COP30.

No encontro com o governador Helder Barbalho, os parlamentares discutiram a COP30 como vitrine internacional para a Amazônia e oportunidade de mostrar ao mundo a conciliação entre desenvolvimento e preservação ambiental.

Faltando 84 dias para a conferência, a visita da comitiva reforça o papel estratégico de Belém e do Pará no debate climático global e garante que os benefícios das obras e investimentos fiquem como legado para a população local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Hangar em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centro de Convenções e Feiras da Amazônia - Hangar, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

14.08.25 15h10

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio da Curuzu em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Banpará Curuzu, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

13.08.25 15h06

MAIS LIDAS EM BELÉM

Polícia

Carro pega fogo no km 9 da rodovia BR-316 em Ananindeua

Automóvel apresentou chamas na altura do capô e do motor

17.08.25 14h41

ACIDENTE

PC aponta responsabilidade de capitão de embarcação que colidiu com a nova ponte de Outeiro

Apesar do acidente, estrutura não foi danificada e obras seguem com o mesmo prazo de entrega em 70 dias

18.08.25 11h47

POLÍCIA

Obra da nova ponte Icoaraci-Outeiro segue normalmente após acidente com embarcação

Os prejuízos foram apenas em equipamentos auxiliares empregados na montagem dos cabos estais, responsáveis por sustentar o tabuleiro da ponte junto ao mastro central

18.08.25 14h10

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda