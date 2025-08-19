'Por Todas Elas' oferece serviços de saúde, lazer e cidadania a moradores de Icoaraci

A semana iniciou com atendimentos e serviços gratuitos oferecidos pelo Governo do Pará aos moradores de Icoaraci, distrito de Belém, por meio do Programa "Por Todas Elas". Nesta segunda-feira (18), a programação que levou saúde, lazer e cidadania, além de microcrédito, teve sua importância reforçada pelo governador Helder Barbalho.

“O ‘Por todas Elas’ tem percorrido as cidades da Região Metropolitana de Belém e de todo o Estado para ofertar serviços, cuidar das mulheres e também das famílias. Pais, mães, filhos, filhas, o avô, a avó, todos podendo, aqui, receber cerca de 30 serviços ofertados pelo governo do Estado. Todos podem ser acolhidos pelo Programa. Festejo e parabenizo esse movimento, liderado pela vice-governadora Hana, que cuida das pessoas que mais precisam”, frisou Helder Barbalho.

Hana Ghassan, idealizadora e coordenadora do programa estadual voltado ao atendimento de mulheres, ressaltou a satisfação por ver o Estado levando, mais uma vez, serviços à população de Icoaraci. “Ficamos muito felizes em estar aqui em mais uma ação do 'Por Todas Elas'. Agradecemos a confiança de cada mulher que está aqui conosco. Este Programa foi criado para o atendimento das mulheres, e é bom estar aqui, escutando e podendo atender a essas demandas perto da casa das pessoas. É isso que queremos, um Governo próximo da população e que esteja ao lado de quem mais precisa”, assegurou a vice-governadora.

Atendimento especializado - Ao longo da manhã foram realizados mais de 30 serviços totalmente gratuitos, como emissão de documentos, atendimentos médico e odontológico, exames oftalmológicos e escolha de armação para a confecção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação e encaminhamentos para exames especializados.

Um dos destaques da programação foi a Carreta da Mulher, que agora conta com mais uma unidade para ampliar a rapidez e comodidade em atendimentos de saúde oferecidos ao público feminino. As unidades móveis são equipadas para exames e consultas especializadas, incluindo atendimento em mastologia e ultrassonografia — com laudo entregue na hora —, além de procedimentos para mama, tireoide, axila, abdome total, vias urinárias e transvaginal. Também são oferecidas mamografias e exame preventivo do câncer do colo do útero (PCCU).

A programação contou ainda com serviços de estética, atendimentos de saúde para animais, orientações da Defensoria Pública do Estado, sorteio de prêmios, apresentações culturais e atividades recreativas para crianças e adolescentes.

A moradora Ivonete Silva foi uma das beneficiadas por exames oftalmológicos e escolha da armação para novos óculos de grau. Segundo ela, a iniciativa do Estado “é uma oportunidade única. Fui muito bem atendida, e hoje saio daqui feliz porque sei que vou enxergar melhor, e isso faz diferença no meu dia a dia. Esse programa mostra que nós, mulheres, estamos sendo realmente valorizadas”.

A cabeleireira Eliane Vaz aproveitou a ação para cuidar de suas cadelas, Nikita e Fiona. “Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque muitas vezes a gente não tem condições de levar nossos bichinhos ao veterinário. Aqui elas receberam atenção e passaram pela consulta. É bom saber que o Programa também olha para nossos animais de estimação", disse Eliane.

Estímulo ao empreendedorismo - O "Por Todas Elas" também contou entregou benefícios do Programa CredCidadão, que oferece linhas de crédito para estimular a economia com o investimento em pequenos negócios. Foram entregues 50 benefícios, totalizando R$ 150 mil, para garantir que mulheres empreendedoras do distrito de Icoaraci possam…

Comissão da Câmara visita obras da COP30 em Belém e destaca legado do evento para a população

Deputados conheceram o Porto Futuro II, o Parque da Cidade, o Hangar e a Vila COP, e se reuniram com o governador Helder Barbalho

Uma comitiva da Câmara dos Deputados está em Belém para acompanhar de perto o andamento das principais obras da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada na capital paraense em novembro.

Nesta segunda-feira (18), os parlamentares visitaram o Porto Futuro II, o Parque da Cidade, o Hangar, o Espaço COP e a Vila COP, além de participarem de um almoço com o governador Helder Barbalho.

A agenda foi organizada pela deputada Elcione Barbalho (MDB/PA), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS). Também participaram os deputados Duda Salabert (PDT/MG), presidente da SUBCOP30; Iza Arruda (MDB/PE); e Bandeira de Mello (PSB/RJ).

Durante a visita, a deputada Elcione Barbalho ressaltou o caráter permanente dos investimentos. “O Parque da Cidade é um presente que vai ficar para a população paraense. Além de ser palco da COP30, será um espaço de lazer, cultura e esporte para as famílias, gerando empregos e fortalecendo o turismo local”, disse.

Para a deputada Duda Salabert, Belém reúne as condições necessárias para sediar o maior evento climático do planeta. “Participei das COPs em Dubai e Baku, e posso afirmar que Belém está mais do que pronta para sediar a COP30. Vimos que a cidade se estrutura de forma exemplar para receber o mundo”, destacou. Ela também lembrou ser autora do projeto de lei que pretende tornar Belém, simbolicamente, a capital do Brasil durante a COP30.

No encontro com o governador Helder Barbalho, os parlamentares discutiram a COP30 como vitrine internacional para a Amazônia e oportunidade de mostrar ao mundo a conciliação entre desenvolvimento e preservação ambiental.

Faltando 84 dias para a conferência, a visita da comitiva reforça o papel estratégico de Belém e do Pará no debate climático global e garante que os benefícios das obras e investimentos fiquem como legado para a população local.