População atingida por alagamentos busca assistência da Prefeitura no Tapanã

Centenas de pessoas foram até a Escola Municipal Alda Eutrópio, no bairro do Tapanã, buscando assistência para os prejuízos que tiveram durante os alagamentos do último domingo (19). As pessoas atingidas pela água foram cadastradas na tarde desta segunda-feira (20) pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB), para receber um auxílio emergencial, que tem previsão de ser criado até o final desta semana.

Várias pessoas sem renda dizem que não sabem o que fazer com as perdas de móveis e eletrodomésticos. A desempregada Maria do Socorro, de 55 anos, moradora da passagem São Cristovão, no residencial Milênio, entrou em desespero quando a água começou a entrar na sua casa no último domingo (19). "Minha casa encheu um metro e meio. Perdi cama, perdi geladeira, foi tão rápido que não deu tempo de tirar as coisas", afirmou.

De acordo com a moradora, a rua alagava no máximo 20 centímetros, porém com o término das obras da passagem John Engelhard a situação piorou muito. "Até hoje de manhã tivemos que secar nossa casa no balde. Tudo por conta do canal do Mata Fome, que vem toda a água dele para a rua de casa e de uma elevação mal feita nas obras da John Engelhard, porque a água escoa tudo para dentro das casas. Na minha casa tem cadeirantes, tem crianças especiais, tem idoso com 104 anos, que ontem ficou na cama em cima de vários tijolos. Eu moro no residencial Novo Milênio há 24 anos e nunca tinha visto isso acontecer", enfatizou.

Maria queria que a Defesa Civil Municipal fosse na sua casa fazer uma verificação in loco para lhe ajudar com madeira para construir compartimentos mais altos. Moram com ela, o marido e o filho. Apenas o esposo possui emprego na sua residência, o que impede a família de reformar o imóvel e buscar suspendê-lo.

A dona de casa Jurema da Silva Chaves, de 50 anos, ficou desesperada quando a água começou a invadir a sua residência pela rua e pelo quintal. A mãe de Jurema com 104 anos de idade precisou ter a cama levantada com tijolos com a ajuda dos vizinhos. "Ontem eu perdi a cama da minha mãe, geladeira, a cadeira de rodas da minha mãe, e várias outras coisas que não deram para mim tirar. Um documento meu também perdi e fora outras coisas que perdemos. Muita tristeza mesmo, nunca alagou minha casa desse jeito", contou.

Ela também reforçou que a rua não sofria uma inundação nesta proporção antes da obra na rua John Engelhard. A família de Jurema sobrevive com o benefício da idosa de 104. "Só o benefício da minha mãe, o salário dela mal dá para comprar fraldas e remédios. Sempre eu corro para um, corro para o outro pedindo ajuda, mas ninguém ajuda", informa.

A família de Jurema busca ajuda também para comprar materiais de construção pelos danos causados no imóvel. "A gente quer material para poder mexer. Minha casa rachou, quebrou os pisos, está uma lameira dentro da minha casa. Se puderem ajudar eu agradeço muito", pediu.

O prefeito de Belém Igor Normando esteve na escola conversando com moradores na tarde desta segunda-feira (20) e prometeu aprovar ainda nesta semana um auxílio-emergencial para ajudar as pessoas atingidas pelas inundações que ocorreram em Belém.

"Nós vamos fazer auxílio emergencial por parte da prefeitura. Eu vou aprovar até o final dessa semana para que a gente possa dar o auxílio-emergencial. Eu falei com a Governadora Hanna também para aqueles que tiveram suas casas derrubadas para que possa dar o benefício Sua Casa para que vocês possam reformar a casa. Eu sei que isso não resolve. Isso é emergencial", declarou o prefeito.

Igor Normando reforçou com os moradores que até o final do mês começará a primeira etapa do Canal do Mata Fome, com a pavimentação e drenagem de 40 ruas no Tapanã, e até o final do ano iniciará a segunda etapa com a Macrodrenagem do Canal do Mata Fome.