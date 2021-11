Pontos de vacinação são montados nas escolas da rede municipal de ensino de Belém

Começou na última terça-feira (23), o mutirão de vacinação contra Covid-19 nas escolas da rede municipal de ensino de Belém. A campanha é voltada a estudantes, profissionais da educação e pessoas que ainda não receberam a primeira ou segunda dose, bem como as que se vacinaram com a segunda dose até junho e que ainda não receberam a terceira dose. A ação segue até sexta-feira (26).

Na escola Rotary, no bairro da Condor, o movimento ao longo de toda quarta-feira foi intenso, muitas pessoas procuraram o local para receber a aplicação do imunizante.

O coordenador pedagógico da escola municipal, Juca Marques, explica que a instalação de um ponto de vacinação na escola é muito importante para a comunidade. “A escola é um referencial na comunidade, não só de ensino, mas de movimento político. Os alunos são do entorno da nossa escola, então os pais acabam vindo participar, tomar sua primeira e segunda dose. É uma iniciativa muito importante para distribuir o imunizante entre a comunidade”, pontua.

O metalúrgico Sávio Matheus Barbosa mora próximo à escola e aproveitou para atualizar o cartão de vacinação. “Eu perdi a segunda dose porque estava viajando a trabalho, mas hoje tive um tempo e vim. É bom ter esses pontos de vacinação nas escolas porque às vezes a gente não tem tempo de ir no posto ou então chega lá e não tem vacina, assim fica bom que fica perto das nossas casas.”

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que seguirá vacinando a população de Belém nas 50 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde da Família (ESFs), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O imunizante também continua disponível no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Centro Universitário Fibra e Hospital Naval de Belém, com a distribuição de segunda a sexta, das 9h às 17h, além de dois shoppings na capital paraense, um localizado no bairro do Reduto e outro no Mangueirão, diariamente, das 10h às 22h, incluindo os finais de semana.

Para se vacinar é preciso apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém.

Confira em quais escolas encontrar vacina esta semana:

Dia 25/11

1. EMEF Padre Leandro Pinheiro, Rua Barão de Igarapé Miri, nº 619, Guamá;

2. Liceu Escola Mestre Raimundo Cardoso, Trav. das Andradas, nº 1110, Icoaraci;

3. EMEF Gabriel Lage da Silva, Conj. Residencial Parque União Rua Irmã Adelaide, Quadra 09, S/N, bairro do Tapanã;

4. EMEF Manuela Freitas, Av. Gentil Bittencourt, nº2822, São Brás;

5. EMEF Benvinda de Franca Messias, Praça Floriano Peixoto, nº 850, São Brás.

Dia 26/11

1. EMEF Olga Benário, Rua Rosa Luxemburgo, S/N, bairro Águas Lindas;

2. EMEIF João Carlos Batista, Av. Independência, Rua Cristina Cardoso S/N, bairro da Cabanagem;

3. EMEIF Santana do Aurá, Estrada Santana do Aurá, S/N, bairro do Aurá;

4. EMEF Maria Stellina Valmont, Passagem Vitória, nº423, bairro da Terra Firme;

5. EMEF Alfredo Chaves, Rua Dois de Dezembro, S/N, Cruzeiro/Icoaraci;

6. EMEF João Nelson Ribeiro, Passagem das Flores, nº434, entre Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, bairro do Telégrafo;

7. EMEIF Professor Helder Fialho Dias, Rua das Orquídeas, S/N, bairro de Brasília, Distrito de Outeiro.

Fonte: Sesma