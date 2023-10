Ponto da Guarda Municipal foi desativado na Praça Batista Campos e preocupa frequentadores

Frequentadores da Praça Batista Campos estão preocupados com a ausência da segurança no local, pois na semana passada o posto da Guarda Municipal foi desativado. A reportagem entrou em contato com a instituição para saber o motivo da saída dos guardas do local e também a data exata, mas até o momento não obteve resposta.

O engenheiro civil Afonso Rocha, 72, é frequentador da praça, pois todos os dias faz a caminhada de rotina e lamenta a saída dos guardas, já que com a presença da segurança já é perigosa ainda mais com a saída deles. Mas ele também destaca que costumava ver os guardas sentados na cabine e não costumavam transitar pela área.

"Eu já frequento aqui há muito tempo e nos últimos quatro meses presenciei dois assaltos. Um deles foi ali na esquina da travessa Padre Eutiquio. Duas jovens estavam sentadas no banco quando dois homens na bicicleta fizeram a abordagem e levaram o celular das meninas. É muito perigoso isso aqui", recorda Afonso.

Crisnangélica Oliveira, 42, gerente de vendas, também é frequentadora da praça e diz que a desativação do ponto dos guardas é uma insegurança, pois as pessoas que transitam pelo local ficam mais vulneráveis. "Todos os dias, por volta de 17h, eu faço essa caminhada aqui. Mas agora com a saída dos guardas eu vou procurar outro lugar, pois me sinto desprotegida", diz Crisnangélica.

O vendedor de bombom Raimundo Ferreira,68, que trabalha na praça há mais de 30 anos, diz que o ponto dos guardas foi desativado na semana passada e prevê aumento da insegurança no local. "Eu já vi muita coisa por aqui, principalmente meninos que roubam de bicicleta. Com a saída desses guardas, essa situação pode piorar. A gente espera que essa situação seja solucionada", diz o vendedor.

Um fato curioso ocorreu na madrugada da última terça-feira (24), na praça Batista Campos. Um vendedor de coco, que pediu para não ser identificado, disse que presenciou o momento em que um assaltante entrou em um dos lagos da praça com a tentativa de roubar um pirarucu e acabou saindo ensanguentado do local.

"O cara entrou no lago e saiu gritando todo cheio de sangue, pois o pirarucu deu uma rabanada nele. Ele saiu correndo desesperado", disse o vendedor de coco.

Em nota, a Guarda Municipal de Belém informou que o posto fixo da Praça Batista Campos foi desativado temporariamente para a reforma do espaço. Contudo, as rondas e base do logradouro público estão mantidas durante os horários de maior movimento. A população pode auxiliar o trabalho da GMB denunciando qualquer situação. Para isso, basta ligar para 153 e a guarnição mais próxima vai ao local.