Ponte de Outeiro é liberada nesta segunda, mas volta a ser interditada na terça (17)

De acordo com a Secretaria de Estado de Transporte (Setran), a ponte Enéas Martins, em Outeiro, voltou a ter o tráfego liberado na manhã desta segunda-feira, 16, desde as 5h. O trecho havia sido interditado totalmente às 22h do último sábado, 14, para conclusão da última etapa de reforma da estrutura. No entanto, em nota publicada neste manhã, a Setran informa que na terça-feira, 17, a ponte voltará a ser interditada.

Durante a operação realizada no fim de semana, foi feito o içamento da viga principal do mastro central, por isso, o trânsito no local ficou interrompido. As travessias continuaram sendo feitas por meio de uma balsa, disponível para pedestres e veículos de todos os portes. O trabalho terminou dentro do tempo previsto pela Setran.

Outro serviço será feito na ponte na terça-feira, a saber, instalação da viga na estrutura, o que vai causar nova interrupção no tráfego a partir da meia-noite de terça até 5 da manhã do mesmo dia.

A ponte de Outeiro entrou em obras em janeiro de 2022, após ter dois pilares de sustentação destruídos por uma embarcação. A proposta é que a estrutura seja no sistema de estais, semelhante às duas pontes da Alça Viária.