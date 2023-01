Primeira praça pet é inaugurada no Umarizal, em Belém

Ainda em comemoração pelo aniversário de 407 anos, Belém ganhou mais um presente neste sábado, 14, que foi a inauguração da primeira praça voltada especificamente para o lazer de tutores e animais de estimação. Inaugurada na praça David Mufarrej, esquina da avenida Visconde de Souza Franco com a rua Antônio Barreto, no Reduto, a praça pet ‘K9 Índia’ leva esse nome em homenagem à cadela da Guarda Municipal de Belém (GMB), K9 Índia, que atuou em importantes operações dentro e fora do estado e está prestes a se aposentar.

O espaço conta com brinquedos exclusivos para os animais, ambiente cercado para que tudo ocorra sob observação do tutor, além de bancos, caramanchão, lâmpadas em LED e paisagismo. O espaço dedicado aos pets estará aberto gratuitamente para a população.

Visitantes aprovam a iniciativa. (Igor Mota / O Liberal)

Rose Quaresma, servidora pública de 52 anos e tutora do Joe, um yorkshire, avalia positivamente a iniciativa: “É um espaço excelente. Aqui estava desprezado e, agora, tem um bom uso. Antes eu saía para passear pelas calçadas com ele, mas tinha o perigo do trânsito, das bicicletas, das motos. Agora não, agora é um lugar mais seguro”.

Outro visitante, o administrador Ricardo Braga, 40, tutor da Gaia, de dois anos, disse que começou a usar o espaço ainda ontem, mesmo antes da inauguração, pois costuma passear com a cadelinha duas vezes por dia. Devido à maior segurança e conforto para os passeios que o espaço oferece, ele aprovou a ideia:

“É uma iniciativa muito legal, é importante para a cidade, para os pets e também para as pessoas, como mais um ponto de encontro. Espero que se espalhe pela cidade para que mais pessoas possam aproveitar”, comenta.

Cadela que dá nome à praça se apresenta no local

O lugar é uma homenagem à cadela labrador retriever, K9 Índia, que foi fundamental na Operação Narcóticos II, em fevereiro de 2020. A operação ficou conhecida por localizar duas toneladas de cocaína, a maior apreensão da história do Pará. Devido ao trabalho em várias missões de sucesso, Índia recebeu Menção Honrosa do Governador do Pará e da Câmara Municipal de Belém.

Durante a inauguração, Índia fez uma apresentação das suas habilidades de faro, talvez uma das últimas com a Guarda Municipal, uma vez que ela está prestes a se aposentar, após nove anos de serviço à segurança pública.

K9 Índia, cadela labrador retriever da Guarda Municipal, esteve na praça que leva o seu nome. (Igor Mota / O Liberal)

“Dentre os animais do canil, a Índia se destaca por ser farejadora de armas e drogas. Além disso, ela já prestou muitos serviços e foi requisitada também pela Polícia Federal e outros órgãos. Ela já atuou inclusive na fronteira, participando de operações integradas. Como já atingiu a idade, daqui a alguns dias ela vai ser encaminhada para o processo de aposentadoria”, informa o inspetor geral da GMB, Joel Monteiro.

O inspetor explica que, ao serem aposentados, os cães geralmente são doados para um tutor, que será avaliado pelos agentes do canil da GMB e passará por um processo de instrução para que possa estar apto a cuidar do animal.

Prefeitura anuncia mais projetos de atenção aos animais

A praça está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). O diretor geral da Sejel, Thiago Costa, explica como foi percebida a necessidade do lugar e a escolha do bairro para a primeira praça pet da cidade:

“O primeiro ponto foi um estudo ainda no período das eleições. A equipe da prefeitura se reuniu com pessoas que disseram da necessidade de ter um espaço como esse na cidade. Passando esse período, a gente sentou com a comunidade do bairro do Umarizal, Reduto, Telégrafo e do entorno e falamos com ele sobre este ponto aqui. Era um espaço escuro, ocioso, que não tinha nenhuma finalidade. Então a gente escolheu fazer aqui”, esclarece.

Thiago conta que essa é a primeira de um total de quatro praças pet planejadas pela prefeitura. Outras três tiveram Ordem de Serviço assinada para começar a serem feitas ainda este ano em Mosqueiro, Icoaraci e Bengui.

Prefeito anuncia reforma no Hospital Veterinário de Belém e criação de Secretaria de atenção animal. (Igor Mota / O Liberal)

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, esteve presente e afirmou que a inauguração da praça é o cumprimento de uma promessa de campanha. A partir desse projeto, ele diz que pretende intensificar e valorizar os mecanismos municipais de atenção aos animais, incluindo a criação de uma secretaria especializada:

“Nós vamos dar uma força grande à atenção e proteção animal. Tem um investimento previsto para reformar o hospital veterinário e tem um estudo pronto, por aprovar com especialistas e enviar para a Câmara, de uma Secretaria de Proteção do Direito Animal, que vai incorporar a saúde animal que, hoje, está indevidamente na Sesma e se torna difícil até para captar recursos para essa área”, enfatiza.



Edmilson garante que, ainda este ano, estudos e investimentos serão feitos para a criação da secretaria que beneficiará, inclusive, organizações que já trabalham com proteção animal de maneira voluntária:

"Além da saúde, é necessário dar um passo a mais nos cuidados com os animais junto às instituições que já atuam por conta própria, como verdadeiros voluntários. Atualmente, eles não têm uma política, convênios, ou recursos para fornecer ração, medicamentos etc. Com a Secretaria, eles teriam esse aporte”, promete.