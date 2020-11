Policlínica Itinerante aberta no Mangueirão atenderá 250 pessoas por dia

Uma procura moderada marcou na manhã desta quinta-feira (12) a abertura da unidade da Policlínica Itinerante que passou a funcionar no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) diz que o objetivo é prestar atendimento em casos leves e moderados de covid-19 e outras síndromes gripais, disponibilizando consultas médicas, exames de RT-PCR para diagnóstico de covid-19 e medicamentos, quando necessário.

O modelo é o mesmo do atendimento que já foi retomado também na Policlínica Itinerante que funciona no estacionamento do Hospital de Campanha de Belém, instalado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no bairro do Marco.

Os atendimentos estão sendo feitos das 8h às 17h, com entrada pelo portão A2. O limite de 250 pessoas por dia. Os resultados dos exames de covid-19 saem em quatro dias.

Sintomas de gripe já merecem atenção



A cozinheira Roseane Pantoja tem 33 anos e começou a sentir sintomas. Febre, tosse e falta de ar. Na terça, fez raio-x e atestou bronquite. Como a medicação receitada não deu jeito e viu que tinha a nova policlínica itinerante do Mangueirão, veio fazer o teste.

"Em uma hora fui atendida, fiz os exames, fui bem acolhida. Esperava até mais gente. Achei que ia estar lotado, sabe, mas tranquilo. Já fiz os testes, peguei a medicação e agora é só aguardar. Vou continuar me protegendo e cuidando", disse Roseane.

A cozinheira Roseane: atendimento para tirar dúvidas (Akira Onuma / O Liberal)

"Podem nos procurar pessoas com sintomas leves ou moderados, seja de dor na garganta, tosse, febre, espirro, diarreia, coriza. Os mesmos sintomas da gripe", orienta Maria Tereza Justino, coordenadora Policlínica Itinerante do Mangueirão. Ouça:

"Se a procura ocorrer entre o terceiro e o oitavo dia dos sintomas, fazemos o exame PCR, que detecta o vírus da covid-19", reitera Tereza Justino. "Estamos aqui com cinco médicos. A área vizinha ao Mangueirão atende pessoas que estão longe do centro e o espaço é bem adequado, arejado".