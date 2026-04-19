Policiais militares resgatam moradores durante alagamentos no Tapanã, em Belém
Ação do 24º BPM foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais
Durante as fortes chuvas que atingiram Belém no fim de semana, policiais militares do 24º Batalhão atuaram no resgate de moradores em áreas alagadas no bairro do Tapanã. A ação foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais e mostram o momento em que os agentes auxiliam a população em meio às dificuldades causadas pela inundação.
Nas imagens, os policiais aparecem carregando uma mulher no colo para ajudá-la a atravessar um trecho completamente alagado. Em outras situações, os militares também resgatam crianças, inclusive bebês de colo, garantindo a travessia segura em áreas onde a água dificultava a locomoção.
A atuação ocorreu em meio ao cenário de alagamentos provocados pelas chuvas intensas que atingiram a capital paraense entre sábado (18) e domingo (19), deixando diversas ruas submersas e moradores em situação de risco.
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