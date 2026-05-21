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Polícia Civil investiga desaparecimento de vigia que veio a Belém receber dinheiro

O pai de Alessandro, o autônomo Orisvaldo Silva Pinheiro, de 57 anos, soube do desaparecimento do filho na última terça-feira (19/5)

O Liberal
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Alessandro dos Santos Pinheiro, de 38 anos, está desaparecido desde o último fim de semana (Foto: Arquivo pessoal)

O vigia Alessandro dos Santos Pinheiro, de 38 anos, está desaparecido desde o último fim de semana. Segundo a família, ele mora no município de Acará, no nordeste paraense, e veio a Belém para receber uma quantia em dinheiro. O pai de Alessandro, o autônomo Orisvaldo Silva Pinheiro, de 57 anos, soube do desaparecimento do filho na última terça-feira (19/5), após receber um telefonema da sobrinha. Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso segue sob investigação pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas”.

“Meu filho não mora comigo. Ele trabalha como vigia pela Prefeitura de Acará, onde vive com o meu irmão, e o último contato que tivemos com ele foi no sábado (16/5). O Alessandro disse que vinha até Belém para ‘resolver um problema’. Ainda não descobrimos exatamente o que ele veio fazer aqui. Depois, soubemos por terceiros que ele teria vindo receber um dinheiro, mas não sabemos qual seria a quantia”, relatou Orisvaldo.

Segundo a família, Alessandro havia informado que retornaria para Acará na segunda-feira (18/5), o que não aconteceu. Para tentar localizá-lo, os familiares estão oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações verídicas sobre o paradeiro do vigia.

“Quem souber de alguma informação concreta, estamos oferecendo essa recompensa. Estamos desesperados. Ele está desaparecido há dias”, disse o pai.

Antes mesmo de a família ter conhecimento do desaparecimento, uma publicação começou a circular em um aplicativo de mensagens instantâneas informando que Alessandro estava sumido. Até o momento, ainda não se sabe quem fez a postagem. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas pelos telefones (91) 99951-6368 e (91) 98629-3176.

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