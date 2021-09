PM controla torcedores em brigas no adeus do Japiim à Série D

A eliminação do time do Castanhal na série D do Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado pelo Moto Clube, por 2x1, neste domingo (19) no Município Modelo, foi marcada por confrontos entre torcedores na praça central da cidade. Brigas entre os mais exaltados ocorreram em locais diferentes, fazendo com que a Polícia tivesse que agir rápido.

Como divulgou a Polícia Militar, equipes do 5° Batalhão (5° BPM) realizaram operação preventiva diferenciada para evitar confusões e brigas entre torcidas na praça central de Castanhal, onde havia grande fluxo de pessoas para assistirem uma partida de futebol envolvendo o clube local.

"Até o término do evento, a PM não registrou ocorrências. A PM informa, ainda, que a unidade continua monitorando a saída do ônibus do clube para coibir qualquer eventualidade", informou a Polícia Militar à tarde. Nas redes sociais, circularam imagens dos confrontos entre torcedores em bares e restaurantes e em via pública.