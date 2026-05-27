Plataforma de mobilidade registra 6% menos acidentes com corridas de app em Belém; entenda

A redução nos registros de acidentes durante viagens por aplicativo em Belém chegou a 6% entre 2024 e 2025, mesmo com o crescimento de 13% no número de corridas realizadas na capital paraense. Os dados foram divulgados este mês pela empresa de mobilidade 99 durante a campanha Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização para redução de acidentes de trânsito.

Segundo a companhia, o índice considera os casos reportados por milhão de corridas feitas pelo aplicativo. Em todo o Brasil, a empresa informou ter registrado queda de 61% nos casos por milhão de viagens, enquanto o volume total de corridas aumentou 21%.

Os indicadores relacionados ao comportamento no trânsito também apresentaram redução. No primeiro trimestre de 2026, as sinalizações negativas de passageiros sobre direção perigosa caíram 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. As denúncias envolvendo excesso de velocidade tiveram redução de 11,3%, segundo a plataforma.

Evento em Belém reúne motoristas e entregadores parceiros

Como parte das ações do Maio Amarelo, a 99 realizou nesta terça-feira (26), em Belém, o evento “99 Pelo Brasil”. A programação reúne motoristas, motociclistas e entregadores parceiros para discutir temas relacionados à segurança no trânsito, geração de renda, educação financeira e suporte operacional.

A gerente sênior e líder da frente de prevenção e percepção de segurança da 99, Maria Luiza Marcolan, afirmou que a empresa pretende ampliar os investimentos em segurança ao longo deste ano. A previsão, segundo ela, é de aporte de R$ 145 milhões na área em 2026.

Segundo o gerente de operações da empresa, Vinicius Soriani, os encontros também buscam reforçar boas práticas no trânsito e ampliar a segurança durante as viagens intermediadas pela plataforma.