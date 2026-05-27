Plantão Cidadão: moradores do Tenoné recebem ação de emissão de documentos nesta quinta (28)

Moradores do bairro do Tenoné, em Belém, receberão nesta quinta-feira (28) a terceira edição do projeto “Plantão Cidadão”, que oferecerá serviços gratuitos de emissão de documentos e outras iniciativas de regularização civil. A ação será realizada na Escola Professor Paulo Freire, localizada no Conjunto Bela Manuela. Promovida pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju), a programação terá início às 17h e segue até as 22h para garantir assistência gratuita a quem não consegue comparecer no horário comercial.

Entre os serviços disponibilizados estão emissão de carteira de identidade (RG), encaminhamento para emissão gratuita de certidão de nascimento, atualização cadastral na plataforma gov.br, atendimento do Procon Pará, orientação jurídica e encaminhamento para vagas de emprego por meio do portal Emprega Brasil. A programação também contará com serviços de atendimento odontológico.

Para emissão do RG, os interessados devem apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atualizado e duas fotos 3x4 recentes. Menores de 16 anos devem comparecer acompanhados do pai ou da mãe, que deverá apresentar documento oficial com foto.

A secretária de Justiça, Natália Matos, informa que a ampliação do horário foi motivada pela procura registrada nas edições anteriores. “Muitas pessoas chegavam antes das 18h para garantir atendimento. Por isso, estendemos o funcionamento nesta terceira edição, oferecendo acesso aos serviços de cidadania e saúde, além de facilitar a participação de quem depende do transporte coletivo”, destaca.

Serviço

3ª edição do Plantão Cidadão

Data: 28 de maio (quinta-feira)

Horário: das 17h às 22h

Local: Escola Professor Paulo Freire - Travessa Cinco, s/n (Conjunto Bela Manuela) – Tenoné