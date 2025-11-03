Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Planetário terá programação especial durante a COP 30 em Belém

As atividades educativas e culturais serão realizadas entre 5 e 22 de novembro, com ações gratuitas às quartas-feiras

O Liberal
fonte

Planetário terá programação especial durante a COP 30 em Belém. (Foto Agência Pará)

Durante a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) vai oferecer uma agenda especial voltada ao público em geral. A programação ocorrerá de 5 a 22 de novembro, de segunda a sábado, com ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). A iniciativa busca aproximar o público do universo científico de maneira interativa e divertida.

A programação terá início na próxima quarta-feira (5), com atividades nos turnos da manhã (8h30 às 11h30) e da tarde (14h30 às 17h30), com entrada gratuita. O benefício da gratuidade se estenderá por todas as quartas-feiras do evento. Na mesma data, também de forma gratuita, será realizada a observação da Superlua, a partir das 19h, com fechamento dos portões às 20h30. 

Na quinta-feira (6), as atividades serão realizadas à tarde, e, a partir de sexta-feira (7), a programação passa a ocorrer nos dois turnos, exceto aos sábados, quando as visitas serão apenas pela manhã.

O diretor do CCPPA, professor José Roberto Silva, explica que a programação irá surpreender o público. “Esse momento é fundamental para que a população conheça o que o Planetário oferece e participe da construção de um ambiente de divulgação científica”, destaca.

Atividades

Entre as atrações estão sessões na cúpula com projeções astronômicas, exibição de vídeos e debates, visita ao centro de ciências e a mostra “Semeando a vida: como ocorre a dispersão de sementes na Amazônia”, realizada em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), disponível até 13 de dezembro. A programação dialoga diretamente com temas da COP30 e conta com o apoio de instituições culturais e científicas.

Palestras

Serão duas sessões de cúpula por dia, às 11h e às 17h, com capacidade para 105 visitantes cada. As sessões de vídeo com debate ocorrerão às 9h e às 15h, por meio da iniciativa “Mostra CTV Ecofalante: A COP é aqui”, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. As obras fazem parte dos catálogos do Circuito Tela Verde e da plataforma Ecofalante Play.

Os filmes destacam temáticas como justiça climática, povos tradicionais e biodiversidade, com títulos como Caminho dos Gigantes, Kigalinha, Vellozia e Carbono: o que você precisa saber.

No dia 12 de novembro, às 9h, será apresentada a palestra “Educação Ambiental e Mudanças Climáticas: fundamentos da perspectiva crítica para o ensino de Ciências”, com a professora da Uepa e pesquisadora do CCPPA, Vania Lobo.

Fernanda Barros, técnica em Biologia do Planetário, reforça a importância das obras selecionadas. Sobre Caminho dos Gigantes, ela afirma que o curta propõe “uma reflexão sensível sobre o vínculo entre seres humanos e natureza, destacando ensinamentos de povos tradicionais sobre cuidado com a floresta”.

Já Katiane Melo, técnica em Química do centro científico, comenta que a animação Kigalinha utiliza humor e ficção para discutir mudanças climáticas. “É uma narrativa divertida, que instiga o público a refletir sobre nossa responsabilidade com o planeta”, diz.

Serviço:

Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) na COP30

De 5 a 22 de novembro (exceto domingos)

6 de novembro: 14h30 às 17h30

Segunda a sexta-feira: 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30

Sábados: 8h30 às 11h30

Local: CCPPA – Rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 3, ao lado do Mangueirinho

Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia-entrada)

Quartas-feiras: entrada gratuita 

Observação da Superlua

5 de novembro, a partir das 19h

Portões fecham às: 20h30

Local: CCPPA – Rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 3, ao lado do Mangueirinho

Entrada gratuita

 

Palavras-chave

Planetário
Belém
.
