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Planetário móvel oferece sessões gratuitas nesta sexta-feira (29), no Parque da Cidade, em Belém

A iniciativa faz parte da programação do IV Fórum de Extensão da Uepa e busca proporcionar ao público uma experiência imersiva ligada à astronomia e à divulgação científica

O Liberal
fonte

Planetário móvel (Foto: Monique Hadad)

O Planetário Móvel do Centro de Ciências e Planetário do Pará estará disponível gratuitamente ao público nesta sexta-feira (29), em Belém. A programação será das 9h às 17h, no Parque da Cidade, no Polo Amazônico de Gastronomia da Universidade do Estado do Pará (Uepa), localizado na avenida Júlio César.

A iniciativa faz parte da programação do IV Fórum de Extensão da Uepa e busca proporcionar ao público uma experiência imersiva ligada à astronomia e à divulgação científica. A estrutura inflável do planetário permite que crianças, jovens e adultos participem de sessões educativas sobre o universo, planetas, estrelas e outros fenômenos espaciais.

De acordo com a organização, o evento integra as ações do fórum voltadas ao fortalecimento da extensão universitária, promovendo a aproximação entre a comunidade acadêmica e a população. A proposta também é incentivar o interesse pela ciência de forma acessível e interativa.

O Centro de Ciências e Planetário do Pará é referência em atividades de educação científica no Estado e frequentemente realiza ações itinerantes em escolas, praças e eventos públicos, levando conteúdos de astronomia para diferentes públicos. 

Serviço:

Planetário Móvel gratuito em Belém

  • Local: Parque da Cidade / Polo Amazônico de Gastronomia da Uepa – avenida Júlio César
  • Data: sexta-feira, 29 de maio
  • Horário: das 9h às 17h
  • Obs.: Entrada gratuita
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