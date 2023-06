Pets ganham vacinação no Bengui, Cabanagem, Jurunas e em dois abrigos neste sábado (10)

Três locais públicos em Belém vão contar, a partir das 9 horas deste sábado (10), com serviço de saúde animal, ou seja, vacinação de cães e gatos. A ação será coordenada pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania e integra o programa "Pará Patas". Essa iniciativa inclui a vacinação antirrábica em três bairros: Bengui, Cabanagem e Jurunas, e, ainda, em abrigos de proteção animal. O atendimento será gratuito e seguirá a ordem de chegada. O foco é a prevenção e controle de doenças, visando o bem-estar tanto dos animais quanto dos seres humanos nos territórios atendidos.

A vacinação antirrábica será realizada no Espaço Tia Anízia, na rua São Bento, 61, no Bengui; na Praça do Panorama XXI, na rodovia Augusto Montenegro, na Cabanagem, e na Praça da Monte Alegre, na travessa Monte Alegre, no bairro do Jurunas. O horário de realização da ação será das 9h às 12h.

Abrigos

Além desses três bairros, a ação também contemplará dois abrigos de proteção animal: o Peludinhos da Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Gato de Muro, onde serão oferecidas a vacinação antirrábica e assistência médica veterinária.