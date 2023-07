Pessoas com deficiência aproveitam ‘Banho Acessível’ em Mosqueiro

Vinte pessoas com deficiência aproveitaram a manhã desta sexta-feira (21) para se divertir na praia do Farol, em Mosqueiro, durante o projeto “Banho Acessível”, promovido pela Prefeitura de Belém, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). A ideia é proporcionar inclusão e momentos de lazer, com segurança, para crianças, adultos e idosos com limitações motoras. Uma equipe de 15 profissionais, entre educadores físicos e técnicos em esporte e lazer, atuam no projeto.

A estudante Sthefanny Mota, de 16 anos, foi uma das contempladas pelo projeto nesta sexta-feira. “Estou muito feliz. Eu amo muito praia e quero logo entrar na água”, disse. A pedagoga Elizabete Mota, mãe da jovem, ressaltou que a iniciativa é valiosa e faz a alegria de muita gente.

Elizângela Bentes, de 48 anos, afirmou que a última vez em que tomou banho de praia ainda era criança. “Eu agradeço por todo carinho que a equipe da Sejel teve comigo. Esse trabalho é feito com muito respeito e eles estão de parabéns”, declarou.

Verão Tamo Junto

O projeto “Banho Acessível” in​tegra a programação do Verão Tamo Junto, da Prefeitura de Belém, coordenado pela Sejel. Segundo a titular da Secretaria, Carolina Quemel, o “Banho Acessível” é uma forma de promover a inclusão e proporcionar lazer e alegria para todos, independentemente de suas limitações.