Personal fala da importância da retomada das atividades físicas após as férias

O segundo semestre de 2023 está na porta e a rotina de trabalho, estudos e demais atividades devem ser colocadas em dia. Para quem deu uma relaxada nos exercícios físicos ou deseja introduzir a modalidade à vida, o personal trainer Diovanne Inzaghi, que é Mestre em Neurociência e Análise comportamental, fala da importância de manter o corpo em movimento como benefício de saúde e bem-estar.

Pensando no retorno da rotina das crianças, o personal trainer explica que a volta ao ritmo da escola com as aulas de educação física, já sãosuficientes. Em relação aos adultos, entrar no ritmo saudável é comer dentro do orçamento calórico voltado para o emagrecimento e mais uma estratégia de atividade física com uma meta calórica e interromper a hipocinesia, que é o baixo movimento muscular.

O personal trainer explica que o mais importante é treinar, independente de horário e local. Mas, ele faz uma observação, pois cada horário tem uma especificidade, principalmente considerando o ciclo circadiano, por exemplo, quem deseja emagrecer os melhores horários é no período matutino ou vespertino. Já quem deseja massa muscular, as evidências apontam para treinos depois das 18h.

Com relação ao local, já que algumas pessoas não têm tempo para deslocamento ou até mesmo dinheiro para investir em uma academia, Diovanne Inzaghi destaca que treinar em casa é uma excelente estratégia. “É uma ótima escolha para quem sofre da falta de organização e disponibilidade para treinar. Treinos com equipamentos portáteis e o próprio peso corporal podem dar excelentes resultados, desde que haja um planejamento para escolher intensidade que provocarão modificações orgânicas adaptativas”.

Existe diferença entre atividade física e exercício físico. O personal explica que atividade física é qualquer atividade muscular que envolve gasto calórico e um aumento dos batimentos cardíacos acima do repouso. Já o exercício físico (treino) é uma atividade muscular planejada com intensidade, frequência e volume controlados voltados para um resultado específico.

Por isso, é possível dizer que existe idade adequada para começar a treinar, mas para fazer atividade física não. “Idosos que têm autonomia podem sim fazer atividade física em casa ou em uma academia, do contrário, somente supervisionado, para evitar o risco de queda, já que é o principal problema do idoso, pois se trata de uma população que possui baixa capacidade física e isso é pré-condição para o risco de tombos e acidentes”, explica Diovanne Inzaghi.

Para a volta das férias, as pessoas podem procurar qualquer atividade física, mas as mais comuns são musculação e corrida. “Existe o mínimo, que às instituições de saúde preconizam, que é a recomendação de três vezes por semana ou 150 minutos, para obtenção de saúde”, destaca.

Mas Diovanne Inzaghi insiste que essa recomendação não é contextualizada para a realidade do Brasil e diz que possui implicações negativas. “Por exemplo, as populações que serviram de modelo, foram a europeia e a norte-americana. Lá a mobilidade urbana é maior, o cidadão pode caminhar mais por fatores como segurança e boas ruas, coisas que não vemos no Brasil, em especial em Belém. E, ao meu ver, trinta minutos realizados três vezes na semana não traz resultados ínfimos, principalmente, na questão de redução do percentual de gordura”.

Portanto, para o personal, a prática de exercícios deve ser todos os dias. Ele ressalta também que treinar uma hora por dia e passar entre quatro a sete horas sentado anula todos os benefícios conquistados com o treino realizado.

Diante disso, o personal fala da importância de unir a atividade física com alimentação, pois ele explica que um dos maiores erros que a população mundial vem cometendo é investir no emagrecimento pautado em passar fome. “A literatura nos mostra que isso tem efeito de reganho de peso, que é agressivo e robusto. Em relação ao exercício físico, os cuidados são os de praxe: verificar pressão arterial, coração e vasos sanguíneos antes de iniciar a rotina de atividade”.