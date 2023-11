Boto encontrado morto em Outeiro não foi vítima de maus-tratos, aponta perícia

O Núcleo de Crimes Ambientais (NCA) da Polícia Científica do Pará (PCEPA) concluiu a necrópsia do boto encontrado morto na Praia Grande de Outeiro, em Belém, na última terça (31). Segundo a perita do caso, não há indícios de crime ambiental por maus-tratos contra o animal.

“Ele comeu um alimento muito grande e se engasgou, o que ocasionou nele a dificuldade de respirar. Por isso, o animal veio para beira e se encalhou. Ou seja, não houve a ação humana, dessa forma a necropsia ajudou a elucidar que não houve crime contra ele”, explicou a perita veterinária Gabrielle Virgínia.

O animal apareceu boiando na beira do rio e logo depois encalhado às margens da praia. Os moradores da região chegaram a enterrá-lo na areia, em uma cova de aproximadamente 1,5 m de profundidade.

Animal foi encontrado na Praia Grande, em Outeiro (Foto/Reprodução/G1)

A espécie foi encontrada sem os órgãos genitais, o que dificultou a identificação do sexo. Ainda segundo a perita, é possível que algum outro animal tenha comido estes órgãos. "Ou, por ele [boto] ficar em estado de decomposição, [os órgãos] devem ter ficado apodrecidos”, disse.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)