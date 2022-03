Pela 3ª vez na semana, bairro do Marco fica sem água por 14 horas seguidas

Pela terceira vez nesta semana, moradores do bairro do Marco, em Belém, vão ficar sem abastecimento de água por 14 horas seguidas. Por conta de mais uma etapa da obra de susbtituição de redes do bairro, a suspensão do serviço está programada para começar na noite desta quarta-feira (30), às 22h, e seguir até às 12h da quinta-feira (31).

A informação foi divulgada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), na tarde desta quarta-feira, por meio das redes sociais. A falta de água na torneiras do Marco por conta dessa obra já ocorreu por 14 horas seguidas no período da última segunda (28) para terça-feira (29) e da terça (29) para esta quarta-feira (30), também das 22h às 12h.

Mais quatro bairros da capital sem água

Ainda de acordo com a Cosanpa, por meio de anúncio ns redes sociais, também haverá interrupção de abastecimento de água em mais quatro bairros na noite desta quarta-feira (30), a partir das 22h, de forma emergencial, por conta de serviços na rede.

São eles:

Jurunas;

Condor;

Batista Campos;

partes da Cremação.

Segundo a Cosanpa, a previsão é que o serviço seja concluído até o horário de 5h da quinta-feira (31). "Em seguida, o abastecimento será normalizado gradativamente", disse a companhia.