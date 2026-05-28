Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Pediatras do PSM da 14 denunciam atraso salarial e podem paralisar atividades, diz Sindmepa

Profissionais afirmam que não recebem pelos plantões desde fevereiro deste ano

O Liberal
fonte

A unidade de saúde PSM da 14 de Março. (Foto / Ivan Duarte / O Liberal)

O Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) divulgou uma nota pública nesta quinta-feira (28) denunciando o atraso salarial dos médicos pediatras que atuam no Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, em Belém. No comunicado, o sindicato afirma que recebeu relatos e documentos indicando que os profissionais responsáveis pelo atendimento pediátrico da unidade estariam há meses sem receber pelos plantões realizados. A situação é reforçada por um documento ao qual a reportagem teve acesso, no qual a equipe médica pediátrica comunica que, por conta dos atrasos, poderá paralisar as atividades a partir desta sexta-feira (29).

O documento foi enviado à empresa gestora do serviço, à Secretaria Municipal de Saúde de Belém, ao próprio hospital, ao Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA) e ao SindMepa, detalhando que os pagamentos estão pendentes desde fevereiro e seguem sem previsão de regularização. Na nota pública, o Sindmepa detalha: “Segundo relatos encaminhados ao sindicato e documentos recebidos pela entidade, médicos que atuam no atendimento pediátrico da unidade estariam há meses sem receber pelos plantões realizados”, informou o Sindmepa.

A entidade ressaltou que os profissionais continuam atuando em um serviço considerado essencial e de alta demanda na capital paraense, mesmo sem receber. “O cenário se tornou insustentável para profissionais que seguem exercendo suas funções em um serviço de alta demanda e extrema relevância para a população”, destacou.

Precarização 

Ainda conforme a nota, o problema evidencia falhas dentro da saúde pública. “A situação expõe não apenas a precarização das relações de trabalho na saúde pública, mas também o impacto direto da terceirização desorganizada e da ausência de garantias mínimas de regularidade contratual e financeira para os profissionais médicos”, afirmou o sindicato.

“O Sindmepa considera inadmissível que trabalhadores da saúde permaneçam desempenhando atividades essenciais sem a devida contraprestação financeira, sobretudo em um setor tão sensível quanto a urgência e emergência pediátrica”, ressaltou.

A entidade ainda detalhou que continuará acompanhando o caso. “O Sindmepa seguirá vigilante, acompanhando os desdobramentos do caso e atuando em defesa da categoria médica e da assistência segura à população paraense”, concluiu a nota.

Paralisação das atividades

Devivo ao atraso do pagamento, médicos já informaram que poderão paralisar as atividades a partir desta sexta-feira (29) , conforme documento ao qual a reportagem do Grupo Liberal teve acesso, enviado à OnSaúde, à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), ao Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, ao Conselho Regional de Medicina do Pará e ao Sindmepa.

No documento, os profissionais relatam que não recebem remuneração desde fevereiro de 2026 e que o pagamento referente ao mês de março, previsto para maio, segue sem qualquer previsão de quitação. "O atraso ora exposto escancara uma situação financeira insustentável para o corpo médico da unidade, ante a insegurança no sustento familiar, alimentar e básico de cada profissional, além do acúmulo de dívidas pessoais e famélicas, como escola, aluguel, etc", detalha.

"Inexistindo quaisquer previsões de pagamento ou liquidação dos valores em aberto, vez que a administradora OnSaúde se limita a informar que não recebeu os repasses da Sesma, não restou alternativa aos profissionais que não a deflagração da paralisação, restringindo os atendimentos a 30% (trinta por cento) do fluxo normal, mantendo assistência somente aos pacientes laranjas e vermelhos, de acordo com a classificação de Manchester, conforme as disposições legais, até que seja efetuado o pagamentos do mês em atraso", acrescenta o comunicado.

O documento ainda detalha que "fica requerida a assunção de um cronograma organizado e justo para o recebimento dos plantões médicos, garantido a justa remuneração e o acesso irrestrito da população a um serviço essencial básico, cuja gestão é prioritária para garantia de sua continuidade e excelência – incluindo a remuneração de todos os profissionais envolvidos de maneira tempestiva".

"A presente comunicação tem caráter público e, de igual modo, serve para sinalizar à franqueada/administradora um canal aberto para livre negociação com os médicos, mesmo durante o período de paralisação, visando o encerramento do imbróglio e o melhor interesse de todas as partes, sobretudo da população que faz uso dos serviços diariamente", enfatizou o Sindmepa, ainda no comunicado.

CRM

Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA) informou recebeu, na terça-feira (26), documento informando sobre uma possível paralisação dos médicos pediatras que atuam no PSM da 14 de Março. "O CRM-PA informa que acompanha atentamente a situação e adotará as medidas cabíveis junto aos órgãos competentes e às equipes médicas envolvidas, reafirmando seu compromisso institucional com a defesa da boa prática médica, da ética profissional e da assistência à saúde da população paraense", detalha o CRM.

O diretor de comunicação do Sindmepa, Eduardo Amoras, explica que o sindicato está fazendo um levantamento detalhado dos profissionais atingidos e dos períodos de atraso, com o objetivo de subsidiar as medidas administrativas e jurídicas necessárias. “O Sindmepa acompanha o caso e já iniciou a coleta formal de informações e documentos junto aos médicos envolvidos. A entidade buscará esclarecimentos junto aos responsáveis pela contratação e gestão dos serviços, exigindo a imediata regularização dos pagamentos devidos”, observa.

“Até o presente momento, o Sindmepa não recebeu comunicação formal sobre deliberação de paralisação das atividades por parte dos profissionais envolvidos. Entretanto, o sindicato compreende a insatisfação da categoria diante dos atrasos relatados e continuará acompanhando o caso de forma permanente, buscando soluções que garantam tanto os direitos dos médicos quanto a preservação da assistência à população”, pontua.

Histórico de problemas

Não é a primeira vez que o PSM da 14 enfrenta problemas envolvendo especialistas. A falta de neurocirurgiões na unidade é recorrente e já havia sido formalmente registrada em fiscalizações anteriores. Em abril deste ano, uma vistoria conjunta do CRM-PA e da Defensoria Pública do Estado do Pará constatou que o hospital estava sem cobertura neurocirúrgica desde 13 de março de 2026. O relatório apontou que pacientes com traumatismo craniano, AVC hemorrágico e outras emergências neurológicas de alta complexidade permaneciam sem atendimento especializado, situação considerada crítica pelos órgãos fiscalizadores.

Mesmo após denúncias públicas e recomendações para restabelecer o serviço, a unidade continuou sem neurocirurgiões. O problema ganhou ainda mais visibilidade após relatos de mortes no PSM da 14 atribuídas justamente à ausência desses profissionais. Embora a Prefeitura tenha firmado um contrato emergencial para atendimento em neurologia clínica, o serviço não contempla procedimentos cirúrgicos, mantendo o hospital sem a assistência neurocirúrgica necessária para responder a casos urgentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sindicato dos Médicos do Pará (SindMepa)

salários atrasados
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

PREJUÍZOS

Erosão avança sobre praias de Mosqueiro e moradores denunciam abandono da orla

Comerciantes relatam prejuízos econômicos, fechamento de restaurantes e risco para quem circula pela orla da ilha

24.05.26 8h00

PROTESTO

Protesto de moradores provoca congestionamento na BR-316, em Marituba

Os manifestantes queimaram pneus e bloquearam os dois sentidos da via

26.05.26 9h28

BELÉM

Ação solidária do Emaús arrecada equipamentos eletrônicos em Belém no próximo sábado (30/5)

A campanha busca mobilizar moradores, escolas, instituições e empresas para a doação de computadores, notebooks, monitores, teclados, mouses, impressoras e outros equipamentos eletrônicos que estejam sem uso

25.05.26 14h59

POLÊMICA

Rede de fast-food é multada em R$ 30 mil após concretar calçada histórica na avenida Nazaré

Estabelecimento retirou pedras raras de lioz de trecho protegido do patrimônio histórico

26.05.26 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda