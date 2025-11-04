Pedestres se adaptam às mudanças nas rotas de ônibus em Belém

Desde o último domingo (2/11), alguns ônibus já passaram por alterações alternativas em Belém. Em determinados coletivos, como os que circulam pelas avenidas Presidente Vargas, Nazaré, Magalhães Barata e Gentil Bittencourt, a mudança só começa nesta terça-feira (4/11) e vai até o próximo domingo (9/11). Já os que costumam passar por Outeiro e Icoaraci, as mudanças provisórias seguem até o dia 22 deste mês. O objetivo dessas medidas é permitir a passagem das delegações e garantir a segurança viária durante a Cúpula de Líderes e a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). Por isso, é necessário que os usuários estejam atentos e não sejam pegos desprevenidos com as alterações.

Além das mudanças nas rotas dos ônibus, algumas ruas da capital, a exemplo da avenida Júlio César, próximo à Almirante Barroso, ficaram totalmente interditadas. Isso fez com que alguns coletivos mudassem o trajeto. Soraia Monteiro, 35 anos, que trabalha no Aeroporto Internacional de Belém, foi pega de surpresa. “Fui informada que não está passando o ônibus que vai ao Aeroporto. Vou precisar ir até a escola Cordeiro de Farias pegar o ônibus que vai dar acesso ao Aeroporto. Estava ciente das mudanças, mas acabei esquecendo”, disse ela.

A doméstica Edilene da Conceição, 42, estava acompanhada da filha e ia para a casa de uma parente que fica conjunto Marex. Como a Júlio César estava interditada, o ônibus que ela iria pegar precisou utilizar uma rota diferente. “Eu não sabia do bloqueio, só soube quando desci do ônibus”, afirmou.

Entre os dias 4 e 9 de novembro de 2025, de 6h às 12h, as linhas que trafegam pela área central da cidade terão desvios temporários para facilitar a circulação e reduzir impactos no trânsito. Confira as mudanças nos itinerários:

Linhas que seguem pela av. Presidente Vargas > av. Nazaré > av. Magalhães Barata > av. Almirante Barroso passam a operar pela av. Presidente Vargas > av. Serzedelo Corrêa > av. Gentil Bittencourt > av. José Bonifácio > av. Almirante Barroso.

As linhas que circulam pela rua Gama Abreu > av. Nazaré > av. Magalhães Barata > av. Almirante Barroso terão o novo percurso pela rua Gama Abreu > av. Serzedelo Corrêa > av. Gentil Bittencourt > av. José Bonifácio > av. Almirante Barroso.

As linhas que seguem por tv. Quintino Bocaiúva > av. Nazaré > av. Magalhães Barata > av. Almirante Barroso, passam a seguir pela tv. Quintino Bocaiúva > av. Gentil Bittencourt > av. José Bonifácio > av. Almirante Barroso.

Para quem trafega pela tv. Quintino Bocaiúva > av. Nazaré > tv. 14 de Março, o novo trajeto será tv. Quintino Bocaiúva > rua Boaventura da Silva > tv. 14 de Março.

Também haverá interdições nas avenidas Nazaré/Magalhães Barata e Gentil Bittencourt, mas elas não serão permanentes. A restrição dessas vias funcionará de forma intercalada no horário de 6h às 12h, para a realização do serviço de escolta das delegações dos chefes de Estado. A medida resguarda a segurança da população e das delegações.

Nas proximidades do Parque da Cidade, entre os dias 2 e 22 de novembro de 2025, haverá mudanças temporárias no trânsito da Avenida Júlio César:

No sentido Bairro/Centro, o trajeto passa a ser: Av. Júlio César > Av. Pedro Álvares Cabral > Av. Dr. Freitas > Av. Marquês de Herval > Tv. Lomas Valentinas > Av. Almirante Barroso.

Já no sentido Centro/Bairro, o novo itinerário será: Av. Almirante Barroso > Av. Dr. Freitas > Av. Rômulo Maiorana > Tv. Alferes Costa > Av. Senador Lemos > Av. Júlio César

Mudanças em fins de linha e rotas em Outeiro e Icoaraci

As interdições a seguir serão realizadas no período de 4 a 22 de novembro, nos distritos de Outeiro e Icoaraci, além da rodovia Arthur Bernardes, entre a rodovia do Tapanã e a avenida Pedro Álvares Cabral.

Outeiro

No distrito de Outeiro, a linha 879 (Outeiro – São Brás) terá o ponto terminal transferido da av. BL-10 para a av. Beira Mar com alameda Dr. Ubirajara Filho.

terá o ponto terminal transferido da av. BL-10 para a av. Beira Mar com alameda Dr. Ubirajara Filho. A linha também sofrerá desvio temporário de itinerário, passando a operar da seguinte forma: alameda Dr. Ubirajara Filho > rua São João > av. BL-10 > av. Beira Mar > rua Tranquilidade > av. Nossa Senhora da Conceição.

Icoaraci

Em Icoaraci, a linha 889 (Icoaraci/Centro – via Centenário) também terá mudança temporária no ponto final, que será transferido da trav. do Cruzeiro (entre as ruas 2 de Dezembro e Santa Isabel) para a trav. do Cruzeiro (entre as ruas Juvêncio Sarmento e 15 de Agosto).

Durante esse período, o itinerário bairro/centro passa de tv. do Cruzeiro > rua 2 de Dezembro > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro, para a rua 15 de Agosto > av. Lopo de Castro > rua 8 de Setembro > av. Augusto Montenegro.

No sentido centro/bairro, o percurso que antes era av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua 2 de Dezembro > tv. do Cruzeiro, passa a ser av. Augusto Montenegro > tv. São Roque > rua Padre Júlio Maria > tv. do Cruzeiro.

Desvios na Arthur Bernardes

Já na avenida Arthur Bernardes, também entre 4 e 9 de novembro, serão implantados desvios temporários para linhas que trafegam entre a rodovia do Tapanã e a av. Pedro Álvares Cabral, nos dois sentidos:

Sentido Icoaraci/av. Pedro Álvares Cabral: av. Arthur Bernardes > rodovia do Tapanã > av. Padre Bruno Sechi > av. Centenário > av. Júlio César > av. Norte > av. Arthur Bernardes > av. Pedro Álvares Cabral.

Sentido av. Pedro Álvares Cabral/Icoaraci: av. Pedro Álvares Cabral > av. Arthur Bernardes > av. Sul > av. Júlio César > av. Centenário > av. Padre Bruno Sechi > rodovia do Tapanã > av. Arthur Bernardes.

Desvios na rodovia do Tapanã

As linhas que trafegam pela rodovia do Tapanã, nos dois sentidos, também terão alteração temporária:

Sentido rodovia Mário Covas/av. Arthur Bernardes: av. Mário Covas > rodovia do Tapanã > av. Padre Bruno Sechi > av. Centenário > av. Júlio César > av. Norte > av. Arthur Bernardes.

Sentido av. Arthur Bernardes/rodovia Mário Covas: av. Arthur Bernardes > av. Sul > av. Júlio César > av. Centenário > av. Padre Bruno Sechi > rodovia do Tapanã > av. Mário Covas.

Transporte gratuito para moradores do entorno da Arthur Bernardes

Para atender os moradores do entorno da Avenida arthur Bernardes, a Prefeitura de Belém irá disponibilizar um transporte auxiliar gratuito em pontos de integração, que vão operar durante o período de interdição da Cúpula de Líderes, de 4 a 9 de novembro.

O ponto terminal será na passagem Novo Continente com passagem Brasil (Pratinha I), onde atualmente funciona o terminal da linha 639 – Pratinha/Castanheira.

O percurso do transporte auxiliar gratuito será: Ponto Terminal > Av. Arthur Bernardes > Rodovia do Tapanã e o retorno à Rodovia do Tapanã > Av. Arthur Bernardes > Ponto Terminal, com frequência estimada de 15 minutos.