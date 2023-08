Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi completa 128 anos com programação gratuita nesta terça, 15

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi completa 128 anos nesta terça-feira (15), feriado de Adesão do Pará à Independência do Brasil, com diversas atividades. Para celebrar a data, nesta terça o parque abrirá excepcionalmente e com entrada gratuita, das 9h às 16h. A bilheteria fecha às 15h. Já na quarta-feira (16), os primeiros visitantes serão recepcionados com brindes. A programação se estende até o próximo dia 24.

Parque do Utinga

Para quem vai ficar na capital paraense, o Parque Estadual do Utinga também é opção de lazer. Somente nesta terça-feira (15), a Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral estará aberta ao público, das 6h às 17h. De acordo com a administração do local, às terças-feiras ocorre a manutenção do espaço.

Inaugurado em 1993, o Parque Estadual do Utinga ocupa cerca de 1,5 mil hectares de vegetação nativa da Amazônia. O local oferece aos visitantes diversas opções de lazer, como trilhas ecológicas, esportes radicais, mirantes de contemplação, cafeterias e áreas de convivência.

Para os amantes de atividades ao ar livre, o local conta com trilhas que proporcionam uma imersão na natureza. Uma delas é a da Mariana, com percurso estimado em 2,5 km e que passa por um lago de água cristalina. Já a Trilha do Macaco é um pouco mais longa, com cerca de 6 km, e apresenta aos aventureiros inúmeras belezas da fauna e flora local.

Além das atividades recreativas, o local também promove a conscientização ambiental por meio de palestras, cursos e exposições. O Centro de Acolhimento conta com um espaço educativo onde são abordados temas como a importância da preservação da biodiversidade amazônica e a necessidade de ​conservação dos recursos naturais.

Serviço:

- Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi

Abrirá excepcionalmente e com entrada gratuita, das 9h às 16h, nesta terça-feira (15)

- Parque Estadual do Utinga

Funciona de quarta a segunda-feira, das 6 às 17 h. Nas terças-feiras, o espaço é fechado para manutenção, com exceção deste dia 15 de agosto.