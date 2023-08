Feriado de Adesão do Pará à Independência deve ser de calor e chuva, adianta meteorologista

O feriado de Adesão do Pará à Independência do Brasil, celebrado nesta terça-feira (15), deverá ser de calorão, mas também de chuva, segundo o meteorologista Adriroseo dos Santos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo ele, a previsão do tempo para Belém e Região Metropolitana é de temperatura máxima de 35 °C e mínima de 24 °C, no período da manhã, que também apresentará muitas nuvens. Já no período da tarde e noite, haverá muitas nuvens com chuva isolada, adiantou o meteorologista, que chamou atenção também para o fato de que agosto deverá ser um mês bem mais quente do que foi, mundialmente, julho deste ano.

Quanto ao oeste paraense, Adriroseo dos Santos informou que a região apresentará temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C, no período da manhã com a presença de poucas nuvens. No período da tarde, também haverá poucas nuvens, com névoa seca. À noite, poucas nuvens serão observadas.

Calorão

O meteorologista Adriroseo dos Santos chamou atenção também para as altas temperaturas que estão previstas para o mês de agosto. “Assim como julho de 2023, que bateu o recorde do mês mais quente já registrado na Terra, 033 °C acima do recorde anterior (julho de 2019), o mês de agosto, na Região Metropolitana de Belém, possivelmente, estará acima da normal climatológica, que é de 126 mm de chuva; temperatura mínima de 21,7 °C; temperatura máxima de 32 °C”, explicou.

“Agosto iniciou o período mais quente do ano, portanto, recomenda-se, além da água, ingerir sucos naturais, água de coco e chás gelados que vão ajudar o corpo na hidratação e melhor funcionamento do organismo. Bebidas como isotônico também são ótimas opções, pois ajudam a repor nutrientes importantes, principalmente após a prática de atividades físicas”, recomendou o meteorologista.