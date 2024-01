Paróquias da Grande Belém celebram São Sebastião, considerado o defensor da igreja católica

Católicos celebram neste sábado (20) o Dia de São Sebastião, considerado Santo Mártir e defensor da Igreja. Na Grande Belém, as homenagens ao santo são realizadas em várias paróquias, a exemplo do bairro da Sacramenta, dos distritos de Icoaraci e Mosqueiro, além de Santa Bárbara do Pará, que também celebra os festejos em homenagem ao padroeiro no município.

Em Belém, a programação será na Paróquia São Sebastião, no bairro da Sacramenta. As atividades que marcam a festividade, aberta no último dia 13 de janeiro, incluem Adoração e Novena às 18h, e missa às 19h, com padres convidados e programação cultural. A missa desta terça-feira (17) deverá ser presidida por dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

VEJA MAIS

No sábado (20), dia do padroeiro, a programação inicia às 7h, com missa presidida pelo Padre Fabrício Albuquerque, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, seguida de carreata pelo bairro da Sacramenta. Neste ano, os festejos recebem como o tema "Fica conosco Senhor" e o lema "Comunhão e missão: 70 anos de presença eucarística no bairro da Sacramenta".

A paróquia também acolherá visitantes ao longo do dia, com missas e eventos culturais. A missa das 12h será celebrada pelos padres da Região Santa Cruz e, às 19h, por dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. No domingo (21), encerramento da festividade, haverá uma procissão às 8h saindo do Colégio Catarina Labouré, na avenida Senador Lemos e seguirá pela travessa Perebebuí, rua Nova, travessa São Sebastião até a Paróquia São Sebastião.

Icoaraci

A festividade na Igreja São Sebastião (Orla de Icoaraci), que pertencente à Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, segue até o dia 20 de janeiro, com missas às 19h e eventos culturais. No sábado (20), a programação inicia às 18h com a procissão da Imagem de São Sebastião, que sairá da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, rumo à Igreja do padroeiro, na Orla de Icoaraci, no bairro do Cruzeiro. A chegada será marcada por uma Missa Solene presidida pelo Padre Maurício Henrique.

Santa Bárbara

Na Paróquia Santa Bárbara, localizada no centro do município, a programação inclui missas às 19h30, celebradas por padres convidados, seguidas de atividades culturais. Na próxima quinta-feira (18), a missa será presidida por Dom Paulo Andreolli. Já o ponto alto será no sábado (20), dia do padroeiro, dia em que haverá Terço da Alvorada às 6h30, passeio ciclístico às 7h30, Santa Missa e programação cultural à noite.

O encerramento da festividade, no domingo (21), contará com a 93ª edição do Círio de São Sebastião, às 8h, com saída da Igreja Matriz de Santa Bárbara, que percorrerá diversas ruas do município. Na chegada da procissão, haverá uma missa presidida pelo pároco, Padre Francimar Ferreira Lopes. À noite, terá a missa às 19h30 e programação cultural de encerramento da festividade, que este ano traz o tema “São Sebastião, ajude-nos a permanecer firmes na oração”, aberta no último dia 13 de janeiro.

Mosqueiro

Pertencente à Paróquia São Pedro Pescador, na Capela São Sebastião, em Mosqueiro, o Tríduo acontecerá de 18 a 20 de janeiro, com o tema "A exemplo de São Sebastião, sejamos firmes na fé em Cristo, testemunhas da Paz e da Oração". As atividades começam às 17h, com adoração ao terço, seguida de eventos culturais. No dia do Padroeiro, haverá procissão às 18h com saída e chegada na própria capela.