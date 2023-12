Círio Fluvial de Caraparu: em canoas, devotos realizam homenagem a Nossa Senhora da Conceição

Contando com aproximadamente 50 canoas e caiaques, o Círio Fluvial de Caraparu, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, começou pouco antes das 6 horas desta sexta-feira (8), no município de Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém, e terminou pouco depois das 10 horas. A procissão pelas águas saiu da orla de Caraparu e seguiu até a Vila do Cacau, onde houve um momento de oração na capela.

Essa foi a 105ª edição deste Círio. O tema da festividade deste ano, que vai desta sexta a domingo (10), é o seguinte: “Com a Imaculada Conceição, Somos Igreja em Missão”. Os moradores participaram da procissão em canoas a remo. Não pode ser a motor por causa do barulho, para não atrapalhar a programação musical do Círio. A imagem chegou à capela da Vila Cacau, erguida às margens do rio Caraparu, por volta de 7h25

Na Vila, também havia dois guardas vidas do Corpo de Bombeiros, que acompanharam o percurso pelas águas. Mas nenhum incidente foi registrado durante o Círio. De águas escuras, o rio tem estimados cinco metros de profundidade, segundo os moradores da região. Alguns esportistas acompanharam a procissão em caiaques.

Lidiane Fonseca (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

A professora Lidiane Fonseca, 47 anos, pegou covid no auge da pandemia, ficou na UTI e passou quase 20 dias internada. "Fiquei com mais de 99% do pulmão comprometido", disse. Suas amigas pediram, à Nossa Senhora da Conceição, pela saúde de Lidiane, e fizeram a promessa de que, curada, a professora participaria da procissão todos os anos.

É o segundo ano que participa. Mas, desta vez, como ainda sente dores no corpo, Lidiane não foi de canoa. Ela foi de carro atéa Vila Cacau, onde tem a capela. "É um momento de emoção e gratidão a Deus por ter me dado a permissão de estar viva", afirmou.

Cláudio Coutinho (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

O operador de máquinas Cláudio Coutinho, 40 anos, participa do Círio Fluvial há mais de 30 anos, sempre vestido como marinheiro. Há um barco, aliás, só para os marinheiros. "Desde criança eu participava das atividades da igreja, do grupo de jovens", disse. "O Círio Fluvial encanta muito. Isso me chamou a atenção para entrar no grupo dos marinheiros, com 10 anos de idade", afirmou. Ele falou da devoção à Nossa Senhora da Conceição. "A gente agradece por estar vivo e com saúde. E isso faz com que a devoção à Nossa Senhora da Conceição se fortaleça cada vez mais", afirmou.

Marlene Cardoso (Imagem: Thiago Gomes / O Liberal)

A aposentada Marlene Câncio Cardoso, 68, acompanha o Círio há 30 anos. "Meu pai (Antenpr), quando era vivo, ajeitava e pintava a canoa da Santa. É uma tradição de família", contou. Dona Marlene, que foi na canoa conduzida pelo marido, José Lúcio Cardoso, contou que teve graças alcançadas. "É um momento muito importante. Se eu não vier é como se não tivesse Círio ", afirmou

Na chegada de volta à orla, pouco depois das ... horas, muitas pessoas aguardavam a chegada da imagem. Em seguida, a imagem percorreu algumas ruas e, depois, foi realizada missa, desta vez na igreja de Nossa Senhora da Conceição. A devoção à Virgem da Conceição iniciou na Vila de Caraparu em 1905, mas o primeiro Círio foi realizado somente em 8 de dezembro de 1918. E já é tradição do povo izabelense e de outras comunidades ribeirinhas ao longo do rio Guamá. E mesmo de quem mora em Belém.