Paróquia São Pedro e São Paulo recebe visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

A intensa agenda de visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré teve início neste final de semana, em Belém. Na manhã deste sábado (16), a Imagem fez sua primeira peregrinação pelas regiões episcopais, iniciando na região de Santa Maria Goretti, a partir das 7h, na Paróquia São Pedro e São Paulo. Na ocasião, vários fieis puderam cantar louvores e saudar a Virgem de Nazaré em um momento emocionante e cheio de fé.

A programação continua ainda pela parte da tarde, a partir das 14h30, na Paróquia Santa Maria de Belém. Em seguida, A Imagem Peregrina vai para a Paróquia São José de Queluz, seguindo para a Paróquia Santo Antônio Tucunduba, onde permanece em vigília durante a noite. No domingo, dia 17, a programação inicia às 7h30, na Paróquia Santa Maria Goretti, com diversas visitas em outras paróquias, encerrando com o retorno para a Basílica Santuário, às 20h.

Sobre as visitas da Imagem Peregrina, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) explicou que as visitas a órgãos e instituições iniciaram desde os primeiros dias de 2024. O agendamento é feito considerando como prioridade a agenda de peregrinação da Igreja de Belém, entre Paróquias, Pastorais, Comunidades Católicas e Dioceses e Arquidioceses de outras cidades do Pará e outros estados.

A Diretoria da Festa ressaltou ainda que busca atender também instituições e empresas que estão comprometidas no apoio e patrocínio à realização do Círio 2024, além de hospitais e instituições de assistência social que lidam com público excluído e em situação de risco. Em 2023, foram realizadas, no total, 647 visitas.