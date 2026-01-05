Capa Jornal Amazônia
Paróquia-Santuário de São Judas Tadeu, na Condor, celebra 70 anos de fundação nesta terça-feira (6)

Programação inclui missas, jantar e atração musical com a Banda Sayonara

Fernando Assunção (Especial para O Liberal)
fonte

Adaptações à pandemia e elevação à Santuário marcaram sete décadas da Igreja Matriz. (Divugação/Pascom)

A Paróquia-Santuário de São Judas Tadeu, localizada no bairro da Condor, em Belém, celebra 70 anos de fundação nesta terça-feira (6). A programação comemorativa inclui duas missas, às 7h e às 19h, além de um jantar aberto à comunidade e aos devotos do padroeiro, com atração musical da Banda Sayonara.

A celebração traz como tema: “Sete décadas sob o olhar de São Judas Tadeu, caminhando rumo a uma paz desarmada e desarmante” e como lema: “Coragem! Eu venci o mundo” (Jo 16,33). O jubileu atende ao apelo do Papa Leão XIV à paz global e à paz nas famílias, convidando ao desarmamento dos corações.

Inspirado no tema e no lema da celebração, o cartaz oficial da programação apresenta o padroeiro São Judas Tadeu como fiel intercessor junto a Deus. Com olhar voltado à Grande Belém, o Santo evoca a esperança cristã, a paz que vem de Cristo e a confiança na intercessão em favor do povo que caminha na igreja.

“Torna-se necessário acolher em nossos corações o diálogo e a justiça, desarmando, antes de tudo, o nosso interior, para assim construirmos um mundo de paz, conforme a orientação do Santo Padre. Por isso, ao celebrarmos estes 70 anos, somos convidados a olhar para o futuro com esperança, amor e diálogo, a fim de que encontremos, na união e no amor ao próximo, o caminho que o próprio Cristo nos ensinou”, diz o padre Rafael da Costa Brito.

Atualmente liderada pelo padre Rafael da Costa Brito, a paróquia foi fundada em 1956, quando o então arcebispo de Belém, Dom Mário Villas Boas, elevou a comunidade de São Judas Tadeu à condição de paróquia. Em um ato solene, foi concedida, em caráter provisório, a posse do primeiro pároco, padre Romeu Pires Borges.

Antes mesmo de se tornar paróquia, a comunidade de São Judas Tadeu já se mobilizava para atender às necessidades dos mais humildes. Na Escola Monsenhor Azevedo, eram distribuídas cestas básicas, enquanto o atual Centro Catequético funcionava como posto de atendimento odontológico.

Adaptações à pandemia e elevação à Santuário marcaram sete décadas da Igreja Matriz

Entre os momentos mais marcantes das sete décadas da Paróquia-Santuário de São Judas Tadeu, destacam-se os desafios enfrentados em 2020, com o início da pandemia da Covid-19, quando a congregação se adaptou às transmissões ao vivo para levar a Palavra de Deus e a Eucaristia aos paroquianos. 

Ainda em 2020, no dia 29 de agosto, tiveram início as obras da Igreja Matriz, com o apoio da comunidade. Após dois anos de reforma, a Igreja Matriz foi entregue em 28 de outubro de 2022, dia de São Judas Tadeu, em um momento emocionante, marcado pela presença de inúmeros devotos.

Em 26 de janeiro de 2023, a Igreja Matriz viveu um momento histórico com a elevação da Paróquia de São Judas Tadeu à condição de Santuário. O rito de dedicação foi presidido pelo arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa, consolidando décadas de fé, amor e serviço. Desde 8 de dezembro de 2025 está em andamento a reforma da fachada da Igreja Matriz, como parte das celebrações do ano jubilar dos 70 anos de fundação paroquial.

A Paróquia-Santuário de São Judas Tadeu conta com diversos grupos, pastorais e comunidades que constroem sua história e fraternidade, como: Amiguinhos de Jesus, Apostolado da Oração, Apóstolos da Misericórdia, Catequese, Clube de Mães, Comunidade Bom Jesus, Comunidade de Nossa Senhora das Graças, Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Kerygma, entre outros.

Líderes da Paróquia-Santuário

1958: Dois anos após a fundação, o arcebispo Dom Alberto Ramos nomeou o padre José de Ribamar de Souza como pároco. Sua gestão durou 29 anos, marcando uma era de dedicação e crescimento.
1987: Com a saída do padre Ribamar, Frei Miguel foi indicado para assistir à paróquia por 1 ano e 2 meses, até a nomeação de um novo pároco.
1988: Dom Vicente Zico nomeou o padre Antônio José Garcia como pároco, que permaneceu por 13 anos, deixando importantes frutos para a paróquia.
2002: Após a transferência do padre Garcia, o padre Joel de Oliveira assumiu a administração da paróquia, conduzindo-a por 8 anos com zelo pastoral. Durante esse período, contou com o auxílio do padre Pedro como vigário paroquial.
2011: O arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa deu posse ao padre Antônio Moraes de Oliveira, que deixou importantes ensinamentos e diretrizes para as pastorais e movimentos.
2014: Com a transferência do padre Antônio Moraes, o padre Rafael da Costa Brito foi nomeado pároco por Dom Alberto Taveira Corrêa. Ele lidera a paróquia até hoje, auxiliado pelos vigários padre Sebastião e, atualmente, padre Fábio Giovanni.

Serviço

Evento: 70 anos de fundação paroquial
Data: 06 de janeiro de 2026
Local: Avenida Alcindo Cacela, nº 4195 – Bairro Condor, Belém-PA – CEP: 66065-219
Programação Litúrgica: Missas às 7h e às 19h
Programação Social: Jantar comemorativo de 70 anos, com atração musical da Banda Sayonara

Palavras-chave

belém

paróquia santuário são judas tadeu
Belém
