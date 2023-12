Paróquia Santíssima Trindade distribui, em Belém, cestas básicas e refeições para 300 pessoas

A Paróquia Santíssima Trindade promoveu, neste domingo (17), a distribuição de cestas básicas e refeições para 300 pessoas em situação de vulnerabilidade social. Foi um momento de evangelização, oração e partilha, promovendo “maior atenção às necessidades das pessoas, dos marginalizados, dos famintos”. A ação foi realizada pelo Núcleo Cáritas Belém daquela paróquia, situada no bairro da Campina, em Belém.

Antes, havia a entrega das cestas básicas. Este ano, ocorreu a distribuição das refeições. O cônego Vladian Silva Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, falou sobre a programação. “Todos os anos, nós, através da Cáritas Belém, e cada paróquia tem seu núcleo Cáritas, fazemos este evento, que se chama Belém Casa do Pão”, explicou. “Um modo de partilhar também daquilo que temos, possibilidade de dar a esses nossos irmãos, muitos deles em situação de rua, outros com as suas mais inúmeras dificuldades, uma cesta básica. E esse ano quisemos fazer assim também. Ao virem receber, pode oferecer um almoço de Natal para eles”, afirmou.

Para tanto, essas pessoas foram cadastradas previamente. Neste domingo, foram atendidas aproximadamente 300 pessoas, que, após o almoço, levaram suas respectivas cestas com os alimentos. Mas outras cestas básicas serão distribuídas até o Natal. “Que o espírito natalino nos acompanhe durante todo o ano. Aquele espírito de amor, de solidariedade, de sensibilidade por aqueles que precisam”, disse. “Então é um espírito que se cria. A mensagem é esta: claro que para nós motivados pela nossa fé em Deus, e sabemos que Jesus, filho de Deus, e continua ainda presente em cada irmão. Todos nós. Mas sobretudo com aqueles que mais precisam”, afirmou.

Cônego Vladian Silva Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade (Thiago Gomes/O Liberal)

Objetivo é ajudar as pessoas que passam fome

Coordenadora do Núcleo Cáritas da Paróquia Santíssima Trindade, Marília de Oliveira disse que o objetivo da ação é ajudar as pessoas que passam por situação de vulnerabilidade. “Pessoas que passam fome mesmo. Essas pessoas vivem à margem na sociedade”, afirmou.

“Então o objetivo é dar essa cesta básica para que essas pessoas tenham alimento na sua casa, na noite de Natal, e também matar um pouco da fome neste momento, dando esse alimento”, acrescentou.

Ivan Jonatas Nogueira, 39 anos, recebeu a cesta básica e almoçou também (Thiago Gomes/O Liberal)

“A meta da paróquia é confeccionar 600 cestas. Mas aqui, neste momento, serão distribuídas 300 e 300 refeições. Outras cestas irão para outras instituições que a paróquia também assiste”, explicou. Ivan Jonatas Nogueira, 39 anos, recebeu a cesta básica e almoçou também. Ele disse que vive em situação de rua desde os 8 anos de idade.

Ele ficou emocionado ao participar da ação. “O Natal é uma data especial na nossa vida”, disse. “Estou feliz de estar aqui”, contou ele, acompanhado da companheira, Regiane, 37 anos. Ivan desejou que esse seja um Natal de paz e felicidades para todas as pessoas.