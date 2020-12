Paraense inova e faz 'mêsversário' do filho com o tema 'Tinder'

Promover aniversários a cada mês de uma criança, em seu primeiro ano de vida, virou costume para muitas mamães no Brasil. E o que não falta nessas festinhas menores, que antecedem o grande evento (o um ano da criança), é criatividade, por mais que sejá "só um bolinho para não passar em branco...".

Nesta semana, uma paraense, mamãe de primeira viagem, resolveu inovar e produzir o primeiro mêsversário do pequeno Yan, que completou um mês de vida, com a temática 'Tinder'. "Eu sou o resultado de um macth que deu certo", diz o body do bebê.

"Uma amiga me mandou a foto do body com essa estampa para eu mandar fazer para o Yan. Aí eu adorei e pensei que poderia não só usar como roupinha para ele, mas comemorar o mês assim. Então eu fiz", comentou Bárbara Zuquim, mãe do "baby Tinder".

Yan, Bárbara e Moisés (Arquivo Pessoal)

Perguntada sobre o que a família achou da ideia, ela contou que foi bem aceita. "Todo mundo adorou por causa da minha história com o pai dele. Nós nos conhecemos por lá e até hoje dá muito certo", complementou.

Agora, é esperar para saber o que Yan vai achar da criatividade dos pais quando crescer.