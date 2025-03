Pará vai receber sete ambulâncias para renovar e ampliar frota do SAMU 192

O Pará receberá quatro ambulâncias para renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e três novas Unidades de Suporte Avançado (USA). O investimento do Ministério da Saúde, viabilizado por meio do Novo PAC, ultrapassa R$ 243,5 milhões e tem como objetivo ampliar a assistência à população e reduzir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).

VEJA MAIS



No total, serão 789 ambulâncias para 559 cidades de 21 estados brasileiros. A cerimônia nacional que oficializou a entrega foi realizada nesta sexta-feira (14), em Sorocaba (SP). E ao todo, já são 2.066 ambulâncias entregues pelo Governo Federal. Do total de ambulâncias destinadas pela gestão, 703 serão para a renovação da frota em 501 cidades de 13 estados.

Já outras 86 ambulâncias - conhecidas como Unidades de Suporte Avançado (USA) - são totalmente novas e vão expandir o serviço em 72 cidades de 17 estados. O Ministério da Saúde não entregava unidades desse tipo desde 2018. Essas Unidades de Suporte Avançado terão capacidade de atender 20,4 milhões de pessoas, sendo que 1,7 milhão estavam sem cobertura do serviço. Com essa entrega, a cobertura populacional do SAMU 192 sobe de 88,42% para 89,40%.

Investimento

O Governo Federal já investiu R$ 2,18 bilhões na aquisição de mais de 13 mil veículos para o SAMU 192 desde sua criação em 2003. Somente em dezembro de 2024, foram entregues 24 novas ambulâncias em 21 municípios do estado. O investimento também fez parte das ações do Novo PAC.

A previsão é que, em 2025, sejam entregues 1,3 mil veículos no total. E outra meta do Ministério da Saúde é que sejam entregues mais 2,3 mil veículos até o final de 2026. Nesse cenário, a aquisição de veículos em 2024, com entregas previstas para 2024 e 2025, marca o maior investimento da história do SAMU.

Esse total ultrapassa R$ 634,9 milhões, além de ser a segunda maior em termos de quantidade de veículos adquiridos. Gestores dos estados e municípios já podem solicitar a ampliação ou renovação da frota do Samu 192 por meio da edição 2025 do PAC Seleções da Saúde. A etapa de inscrições vai até o dia 31 de março. Nessa fase, ao todo, serão distribuídas 1,5 mil ambulâncias.

Total de ambulâncias entregues por município

Bragança - 1

Parauapebas - 1

Salinópolis - 1

Breu Branco - 1

Castanhal - 3