Pará tem 59 municípios em emergência e intensifica ações contra impactos das chuvas

O Pará já contabiliza 59 municípios em situação de emergência devido ao grande volume de chuvas registrado neste mês de abril. Diante do cenário, o governo do Estado intensificou as ações de enfrentamento aos impactos causados pelas chuvas, com foco no atendimento às famílias atingidas e no apoio às prefeituras.

Em Belém, uma das cidades mais afetadas, foi instituído nesta segunda-feira (20) um comitê integrado que reúne órgãos estaduais e municipais para coordenar as ações emergenciais. A iniciativa busca garantir mais agilidade na resposta aos danos provocados pela forte chuva que atingiu a capital.

A governadora Hana Ghassan destacou que as equipes já atuam desde as primeiras horas após os alagamentos. “Desde ontem nós estamos agindo no local de forma integrada, acompanhando as famílias, acolhendo e remanejando para locais seguros. Nós também já estamos entregando kits humanitários, colchões, material de limpeza e trabalhando em conjunto para que a gente possa, o mais rápido possível, agir para amenizar os prejuízos causados”, afirmou.

O prefeito de Belém, Igor Normando, ressaltou a intensidade do fenômeno climático e a importância da parceria entre os entes públicos. “Essa foi uma das maiores chuvas que Belém recebeu nos últimos 10 anos. A parceria com o Governo do Estado é importante para garantir as ações de forma ainda mais céleres para atender a população”, disse.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o órgão tem atuado diretamente no suporte aos municípios em situação de emergência, oferecendo apoio técnico para formalização dos decretos, além de auxiliar na captação de recursos junto aos governos estadual e federal e no envio de ajuda humanitária.

“A gente entra com a ajuda humanitária para as famílias impactadas no primeiro momento. Também atuamos na parte operacional, que é o Corpo de Bombeiros, se for necessário também a Polícia Militar. A Defesa Civil trabalha de forma coordenada e articulada com qualquer órgão que seja necessário para resolver o problema. Aqui em Belém nós tivemos uma demanda muito grande de chuvas ao longo do dia todo e que causaria impacto em qualquer cidade do Brasil”, explicou o coronel Marcelo Moraes Nogueira, coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual.

Ao final da reunião, a governadora reforçou a necessidade de respostas rápidas diante da situação. “É importante que a gente possa agir rápido, agir imediatamente para que as famílias não se sintam sós. Esse é o papel principal do nosso trabalho diário, então obrigado a todos e vamos trabalhar rápido para poder atender essas famílias”, concluiu.