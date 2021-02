Pará já vacinou 117.533 pessoas contra a covid-19; 52,1% da cobertura total

Em todo o Pará, 117.533 pessoas já foram vacinadas contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, até a manhã deste sábado (13). O número representa 52,1% da cobertura total do público prioritário da primeira fase. Os municípios que mais aplicaram as doses são Belém, seguido de Santarém, Altamira e Ananindeua. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), até a última sexta-feira (12), 40 cidades paraenses já haviam iniciado a aplicação da segunda dose do imunizante.

Segundo o Vacinômetro, a meta de vacinação do primeiro grupo é de 225.388 pessoas. Até a manhã deste sábado (13), mais de 85.300 trabalhadores de saúde já haviam sido imunizados, o que corresponde a 83.9% da cobertura vacinal deste público; 7.832 indígenas aldeados (30.5%); 665 idosos que vivem em instituições de longa permanência (124.8%); e 2.3725 idosos acima de 80 anos (24.3%). A totalização é referente apenas à primeira fase da vacinação. “A partir deste sábado (13) na atualização de 17h, o Vacinômetro apresentará os índices relacionados a segunda dose da vacina”, informou a Sespa em nota.

A vacinação no Pará iniciou no dia 19 de janeiro de 2021 e até o momento, o estado do Pará só recebeu vacinas referentes à vacinação do grupo prioritário da primeira fase, que são trabalhadores em saúde, indígenas aldeados, idosos que vivem em instituições de longa permanência e, mais recentemente, idosos acima de 90 anos.

O Governo do Pará é quem realiza a entrega das vacinas nas 13 Regionais de Saúde e em alguns municípios do Estado, para garantir que todos as 144 cidades do Pará recebam as doses o mais rápido possível. A responsabilidade na aplicação das doses de vacina e na atualização dos dados de vacinação no sistema do Ministério da Saúde é dos municípios.