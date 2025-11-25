Pará registrou 43,4% das mortes por câncer de próstata na região Norte, em 2024
O Pará apresenta 453 mortes por câncer de próstata em 2024, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca)
O câncer de próstata é uma das doenças mais frequentes entre os homens, segundo o Ministério da Saúde. No Pará, foram registradas 453 mortes pela doença em 2024, indicando um aumento em comparação com 2023, quando houve 426 mortes, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). O Brasil também registrou um crescimento do índice de mortalidade entre 2023 e 2024, saindo de 17.258 para 17.587 mortes, conforme o Inca.
Na região Norte, o Pará é o estado que mais apresenta mortes por câncer de próstata. Os dados do Inca indicam que 453 das 1.042 mortes na região Norte foram no estado paraense, representando 43,4% do total. A segunda unidade federativa com maior quantitativo foi o Amazonas (198), seguido por Tocantins (143), Rondônia (120), Acre (62), Amapá (38) e Roraima (28).
Confira os números de morte por câncer de próstata na região Norte:
Acre
- 2023: 36
- 2024: 62
Amapá
- 2023: 48
- 2024: 38
Amazonas
- 2023: 208
- 2024: 198
Pará
- 2023: 426
- 2024: 453
Rondônia
- 2023: 129
- 2024: 120
Roraima
- 2023: 30
- 2024: 28
Tocantins
- 2023: 145
- 2024: 143
Total de Mortalidade Norte
- 2023: 1022
- 2024: 1042
Todas as regiões do Brasil registraram um aumento no número de mortes entre 2023 e 2024. O maior aumento percentual foi no Nordeste (3,7%), saindo de 4.705 para 4.881 mortes. Em sequência, estão a região Norte (2%), Centro-Oeste (1,1%), Sudeste (0,09%) e Sul (0,08%). Os dados são do Inca.
No Brasil, o número total de mortes por câncer de próstata saltou de 17.258 para 17.587, com um crescimento de 1,7%. Com base nesses números de 2024 do Inca, o Brasil registra 48 mortes diariamente.
Norte é a região com menos mortes registradas em 2024
Em números absolutos, a região Norte é a que apresenta o menor número de mortes, com 1.042 casos, segundo o Inca. Em ordem crescente, as próximas regiões com mais mortes por câncer de próstata são: Centro-Oeste (1.291), Sul (3.007), Nordeste (4.881) e Sudeste (7.366).
Entre todos os estados brasileiros, o Pará é o 11º com maior índice de mortalidade por câncer de próstata em 2024. Os 10 primeiros reúnem três estados do Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), três do Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), três do Nordeste (Pernambuco, Ceará e Bahia) e um do Centro-Oeste (Goiás), conforme o Inca.
Confira o índice de cada estado em 2024:
- São Paulo:3499
- Bahia: 1561
- Rio de Janeiro:1701
- Minas Gerais: 1828
- Rio Grande do Sul: 1253
- Pernambuco: 880
- Ceará: 685
- Santa Catarina: 624
- Goiás: 576
- Maranhão: 401
- Pará: 453
- Paraíba: 362
- Espírito Santo: 338
- Alagoas: 212
- Amazonas: 198
- Sergipe: 197
- Distrito Federal: 200
- Mato Grosso: 261
- Mato Grosso do Sul: 254
- Rio Grande do Norte: 298
- Piauí: 285
- Tocantins: 143
- Rondônia:120
- Acre: 62
- Amapá: 38
- Roraima: 28
