O Liberal chevron right Belém chevron right

Pará registrou 43,4% das mortes por câncer de próstata na região Norte, em 2024

O Pará apresenta 453 mortes por câncer de próstata em 2024, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca)

O Liberal
fonte

O Brasil registra 48 mortes por câncer de próstata diariamente com base nos números de 2024 do Inca (Divulgação)

O câncer de próstata é uma das doenças mais frequentes entre os homens, segundo o Ministério da Saúde. No Pará, foram registradas 453 mortes pela doença em 2024, indicando um aumento em comparação com 2023, quando houve 426 mortes, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). O Brasil também registrou um crescimento do índice de mortalidade entre 2023 e 2024, saindo de 17.258 para 17.587 mortes, conforme o Inca.

Na região Norte, o Pará é o estado que mais apresenta mortes por câncer de próstata. Os dados do Inca indicam que 453 das 1.042 mortes na região Norte foram no estado paraense, representando 43,4% do total. A segunda unidade federativa com maior quantitativo foi o Amazonas (198), seguido por Tocantins (143), Rondônia (120), Acre (62), Amapá (38) e Roraima (28).

Confira os números de morte por câncer de próstata na região Norte:

Acre

  • 2023: 36
  • 2024: 62

Amapá

  • 2023: 48
  • 2024: 38

Amazonas

  • 2023: 208
  • 2024: 198

Pará

  • 2023: 426
  • 2024: 453

Rondônia

  • 2023: 129
  • 2024: 120

Roraima

  • 2023: 30
  • 2024: 28

Tocantins

  • 2023: 145
  • 2024: 143

Total de Mortalidade Norte

  • 2023: 1022
  • 2024: 1042

Todas as regiões do Brasil registraram um aumento no número de mortes entre 2023 e 2024. O maior aumento percentual foi no Nordeste (3,7%), saindo de 4.705 para 4.881 mortes. Em sequência, estão a região Norte (2%), Centro-Oeste (1,1%), Sudeste (0,09%) e Sul (0,08%). Os dados são do Inca.

No Brasil, o número total de mortes por câncer de próstata saltou de 17.258 para 17.587, com um crescimento de 1,7%. Com base nesses números de 2024 do Inca, o Brasil registra 48 mortes diariamente.

Norte é a região com menos mortes registradas em 2024

Em números absolutos, a região Norte é a que apresenta o menor número de mortes, com 1.042 casos, segundo o Inca. Em ordem crescente, as próximas regiões com mais mortes por câncer de próstata são: Centro-Oeste (1.291), Sul (3.007), Nordeste (4.881) e Sudeste (7.366).

Entre todos os estados brasileiros, o Pará é o 11º com maior índice de mortalidade por câncer de próstata em 2024. Os 10 primeiros reúnem três estados do Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), três do Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), três do Nordeste (Pernambuco, Ceará e Bahia) e um do Centro-Oeste (Goiás), conforme o Inca.

Confira o índice de cada estado em 2024:

  • São Paulo:3499
  • Bahia: 1561
  • Rio de Janeiro:1701
  • Minas Gerais: 1828
  • Rio Grande do Sul: 1253
  • Pernambuco: 880
  • Ceará: 685
  • Santa Catarina: 624
  • Goiás: 576
  • Maranhão: 401
  • Pará: 453
  • Paraíba: 362
  • Espírito Santo: 338
  • Alagoas: 212
  • Amazonas: 198
  • Sergipe: 197
  • Distrito Federal: 200
  • Mato Grosso: 261
  • Mato Grosso do Sul: 254
  • Rio Grande do Norte: 298
  • Piauí: 285
  • Tocantins: 143
  • Rondônia:120
  • Acre: 62
  • Amapá: 38
  • Roraima: 28
