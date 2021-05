Para celebrar o Dia dos Namorados, Shopping de Belém realiza programações especiais

Para dar espaço e voz às pessoas que querem contar histórias de amor, demonstrar suas conexões ou, até, desapegar do EX, o Boulevard realizará, até o dia 26 de junho, diversas ações para a interação com os clientes.

Entre as atividades está um concurso cultural, para que casais contem suas histórias: como seu amor se conectou? online ou offline? As respostas deverão ser enviadas para um link disponibilizado nas mídias do shopping; a mais surpreendente, ganhará um jantar, em um dos restaurantes do Boulevard, mais cinco mil reais em vale compras.

Além de tudo isso, o empreendimento vai inaugura, no 3º piso, a inédita Loja do EX, para que as pessoas desapeguem e, ao mesmo tempo, ajudem a quem mais precisa. Todos os recebidos serão doados a instituições beneficentes de Belém.

Para completar a programação, haverá, ainda, uma parede interativa que incentivará os apaixonados a escreverem cartas, à mão, e sinalizarem, por meio de um convite digital, aos seus amores que eles podem ir ao espaço, pessoalmente, receber a declaração.

Cristina Oliveira afirma que as programações chegam para homenagear os casais e tornar conhecidas histórias de amor. “O nosso objetivo com a programação é dar uma opção mais leve para as pessoas comemorarem o Dia dos Namorados e visibilidade a histórias que valem a pena. O Shopping ficará revertido com atividades pensadas para todos, desde um espaço para fotos a promoções imperdíveis”, conclui.

Mais chances de ganhar

Mais uma vez, o Boulevard Shopping inova e cria uma campanha especial. Para premiar casais, a promoção de Dia dos Namorados, com o tema O Amor Conecta, sorteará três kits com dois IPhones 12 Pro, Apple Watch, AirPods e três bicicletas elétricas.

Para participar é simples. A cada 350 reais de compras realizadas em lojas do empreendimento, o cliente terá direito a um número da sorte para concorrer ao sorteio que será realizado no dia 30 de junho. “Os itens que sortearemos são produtos desejados por todos e proporcionarão experiências a dois, tanto no mundo online quanto no offline. Espero que a promoção seja um sucesso”, diz Cristina Oliveira, gerente de marketing do Boulevard.

O cadastro das notas já está ocorrendo online, através do site do Shopping, e, também, presencialmente, na loja da promoção, localizada no 2º piso, até o dia 26 de junho.