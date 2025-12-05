Papa Leão XIV responde carta de jovens paraenses e mensagem é lida em missa no Jurunas

A missa das 19h na Paróquia de Santa Luzia, no bairro do Jurunas, em Belém, foi marcada por um momento histórico e de grande emoção nesta sexta-feira (5). Durante a celebração, os jovens da comunidade receberam uma carta enviada pelo Papa Leão XIV, em resposta a uma mensagem escrita por eles meses antes. Além da leitura da carta, os jovens também receberam uma bênção especial em preparação ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A segunda etapa da prova será aplicada neste domingo (7) em Belém, Ananindeua e Marituba.

O pároco, padre Francesco Sorrentino, contou como o diálogo com o Santo Padre foi possível. “Em junho, eu fui para a Itália para participar da Assembleia Geral dos Missionários do PIME. Nessa ocasião, também tivemos um encontro com o Santo Padre. Antes de viajar, perguntei aos jovens: ‘Vocês não gostariam de escrever uma carta para o Papa?’. Eles gostaram da ideia. A carta foi escrita e enviada junto com fotos dos momentos mais importantes da nossa juventude”, explicou.

“Quando me aproximei do Papa, disse: ‘Santidade, os jovens da minha Paróquia Santa Luzia, em Belém do Pará, na Amazônia, no Brasil, lhe enviam esta carta’. Em novembro, recebemos a resposta, que hoje foi apresentada de modo especial aos jovens”, relatou.

Para Sorrentino, a mensagem do Papa reforça a importância da fé e do apoio mútuo. “A esperança que vem das palavras do Santo Padre nos lembra como é essencial o caminho da fé e como é importante se ajudar e não se desanimar. Às vezes, muitas circunstâncias levam jovens e adultos ao desânimo, e essa mensagem é um verdadeiro impulso de esperança”, completou.

A coordenadora da Pastoral Juvenil, Maria Lisboa, destacou a surpresa e a alegria em receber a resposta. “Não esperávamos que o Santo Padre realmente nos respondesse. Quando recebemos, foi uma surpresa muito boa. Conseguimos incluir esse momento na programação da Noite da Pastoral Juvenil, envolvendo nossa padroeira e toda a comunidade. Contamos na carta um pouco da nossa realidade e das dificuldades que enfrentamos. Receber uma palavra de ânimo foi muito gratificante e nos motiva a seguir firmes na fé”, afirmou.

A estudante de Fisioterapia Maiara Carvalho, integrante da Pastoral Juvenil, também se emocionou com o acontecimento. “Na semana passada nos disseram que haveria uma surpresa, e ficamos curiosos. Pensávamos que seria algo como um retiro. Enviamos a carta, mas nunca imaginamos que teríamos retorno. Foi algo incrível. Eu me emocionei muito. De tudo o que conversamos e imaginamos, isso estava fora da nossa realidade”, contou.

Veja o texto da carta na íntegra:

Prezados Jovens,

Chegou ao destino desejado a carta, do passado dia 3 de junho, dirigida ao Santo Padre para lhe testemunhar sentimentos de filial confiança e gratidão, acompanhados de bons propósitos de vida cristã.

Sua Santidade confiou-me o encargo de exprimir o seu agradecimento e recordar aos jovens da Paróquia Santa Luzia aquilo que disse durante o Jubileu dos Jovens, na Vigília de Oração no dia 2 de agosto de 2025: «Queridos jovens, Jesus é o amigo que sempre nos acompanha durante a formação da nossa consciência. Se queremos realmente encontrar o Senhor Ressuscitado, escuta a sua palavra, que é o Evangelho da salvação. Refleti sobre o vosso modo de viver e procurar a justiça para construir um mundo mais humano. Serei vos pobres e dei assim testemunho do bem que sempre gostamos de receber do nosso próximo. Estejais unidos a Jesus Cristo na Eucaristia. Adorai Cristo no Santíssimo Sacramento, fonte da vida eterna. Estudai, trabalhai e amai segundo o exemplo de Jesus, o bom Mestre que caminha sempre ao nosso lado. A cada passo, enquanto buscamos o bem-comum, peçamos-lhe: fica conosco, Senhor (cf. Lc 24, 29). Fica conosco, Senhor, porque já não podemos fazer o bem que desejamos. Tu queres o nosso bem; na verdade, Senhor, tu és o nosso bem. Quem te encontra também quer os outros te encontrem, porque a tua palavra é uma luz mais brilhante do que qualquer estrela, que ilumina até a noite mais escura». Como penhor de abundantes favores celestes, o Papa Leão XIV concede-lhes, extensiva aos seus familiares, aos membros do Conselho Pastoral Juvenil e a todos os que lhe são queridos, a Bênção Apostólica.

Aproveito o ensejo para lhe afirmar sentimentos de fraterna estima em Cristo Senhor.