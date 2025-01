Padre Cláudio Pighin reflete sobre o início do ministério de Jesus e a necessidade de segui-lo

No terceiro domingo do Tempo Comum, com base no Evangelho de São Lucas (Lc 1,1-4;4,14-21), o padre Cláudio Pighin refletiu sobre os versículos que apresentam o início do ministério público de Jesus e sua missão, como descrita nas Sagradas Escrituras. “Nestes breves versículos, o evangelista Lucas nos apresenta todo o ministério público de Jesus. E é através das Sagradas Escrituras que tudo isso se compreende: a necessidade de seguir a Jesus, o imitando, para entrar na lógica e vontade de Deus Pai”.

O contexto da passagem, destacou ele, é a sinagoga, local de culto dos judeus, onde Jesus realiza uma ação habitual. “Jesus, como diz a Palavra de Deus, ‘como de costume’ foi à sinagoga. Qualquer judeu adulto podia tomar a palavra com autorização dos chefes, se fosse considerado idôneo para interpretar as Escrituras. O fato de Jesus fazê-lo segundo o seu costume significa que era reconhecido como profundo conhecedor das Sagradas Escrituras”, explica.

Durante a leitura do profeta Isaías, Jesus anuncia: “Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura”. Segundo o padre, esse momento gerou grande admiração nos ouvintes, não pelo teor técnico da pregação, mas por sua força transformadora. “Veja bem, Jesus, nesse caso, não deu nenhuma explicação científica do texto, nem acrescentou nenhuma lição de moral. Então, qual o por quê dessa admiração dos seus ouvintes?” Ele mesmo responde: “O fato foi que Jesus conseguiu encarnar a Palavra proclamada, tornando-a uma realidade. Uma palavra que foi além da letra”.

O padre Pighin enfatizou que, ao se proclamar como o Messias, Jesus inaugurou “novos tempos excepcionais de graça infinita que marcam a história do ser humano”. Esse momento não se limita ao passado. “Também nós, hoje, fazemos parte dessa história de salvação que se estende no tempo da Igreja. Nosso tempo é o hoje de Deus, porque o Messias já trouxe consigo um novo mundo”, declara.

Com base na leitura, o padre destacou as características da missão de Jesus: ação pelo Espírito Santo, libertação escatológica, alegria messiânica e intervenção em prol dos pobres e oprimidos. Ele reforçou que a mensagem de Jesus é inclusiva e profundamente transformadora. “Todos os seres humanos são importantes. E, com esse resgate de Deus em favor dos marginalizados, revela-se a mesma dignidade em todos. Deus ama todos do mesmo jeito e quer que tudo isso possa acontecer já entre nós”.

Por fim, o padre Pighin deixou uma provocação aos fiéis. “A pregação de Jesus, breve, deixou todos atentos e admirados, porque Deus realiza o seu desígnio. No fim, te pergunto: você se deixa questionar pela Sagrada Escritura e tem intimidade com ela?” O chamado é para que cada cristão, inspirado pelo exemplo de Cristo, faça da Palavra de Deus parte integrante de sua vida cotidiana.